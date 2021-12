Horoskop dzienny na 25.12 (dziś, sobotę). Które znaki zodiaku będą miały dobry dzień?

Co przewidziała wróżka Xandra dla wszystkich znaków zodiaku na 25.12.2021

Przeczytaj horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich znajomych na dzisiaj? Sprawdź, co według horoskopu wydarzy się w sobotę 25.12.2021. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Sprawdź horoskop na dziś (sobotę, 25.12.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na dziś (25.12.2021) dla Wodników Wszystko wskazuje na to, że osoby spod tego znaku zodiaku będą musiały mierzyć się z wieloma zmiennymi. Ceniące stałość Wodniki będą miały trudności ze zniesieniem takiego stanu rzeczy i będą doświadczały wielu sprzecznych emocji. By lepiej znieść ten trudny okres, warto ograniczyć listę zadań do tych najbardziej niezbędnych i zapewnić każdego dnia choć chwilę relaksu. Lepiej nie tracić też nadziei – sytuacja wkrótce się unormuje.

Porada z horoskopu na sobotę dla Wodników: Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy.

Horoskop dzienny na sobotę dla Ryb Ryby będą postawione przed ogromnymi wyzwaniami. Ich życie z całą pewnością ulegnie zmianie – wszystko dlatego, że pewne decyzje, podjęte przed laty, przyniosą owoce. Innymi słowy, zbierzecie żniwa po dawnych działaniach. Być może będą to skończone studia, być może będzie to decyzja, co zrobić ze związkiem albo zmienić pracę. Jedno jest pewne – trzeba być psychicznie przygotowanym na duże zmiany. Pewien rozdział już na zawsze zostanie zamknięty. Otworzy się nowy. Czy będzie dobry? Wszystko zależy od tego, czy wcześniej występowała odwaga w podejmowaniu słusznych, choć trudnych decyzji. Jeśli mimo strachu, ogromu przeciwności i pokus, słuszna droga została zachowana to można spodziewać się nagrody.

Porada z horoskopu na sobotę dla Ryb: Zakochanie nigdy nie jest całkowicie nieświadome.

Horoskop na sobotę dla Baranów W najbliższym czasie silny wpływ Luny wzmocni ich wyobraźnię, współczucie i empatię. Barany mają skłonność do poświęceń w imię racji nadrzędnych, w nadchodzący czasie znajdzie się sporo chętnych, żeby to wykorzystać. Jednak planety zadbają o to, żeby nie stały się ofiarami osób bez skrupułów i mocniej stały na ziemi. Uprzejme zwykle Barany pod wpływem Saturna zaczną się bronić i mówić prawdę prosto w oczy. Zostaną też uzbrojone w wyjątkową intuicję, która pozwoli im podejmować słuszne decyzje.

Porada z horoskopu na sobotę dla Baranów: Nie bądź zawsze neutralny, ponieważ chłód przejdzie też na ciebie.

Horoskop na sobotę dla Byków Patron Byków przebywa w znaku Byka, co oznacza, że najważniejsze będą sprawy domu. Merkury w trygonie z Uranem sprowadzi zainteresowania Byków do kwestii finansów; wymagania rodziny rosną. Byki będą się zastanawiać czy zarabiać więcej, czy też skończyć z rolą rodzinnego bankomatu i mniej pracować. Ale aktywność Byków może przerwać tylko poważniejsza choroba, a ta im nie grozi.

Porada z horoskopu na dziś (25.12.2021) dla Byków: Ty możesz się nie zmieniać, ale zmieni się otoczenie wokół Ciebie.

Horoskop na dziś (25.12.2021) dla Bliźniąt Bliźnięta mogą poczuć się nieco rozczarowane. Co gorsza, będzie to rozczarowanie stopniowe, które pochłania kawałek po kawałku. Drobne codzienne przyjemności nie będą w stanie wynagrodzić popełnionego dużego błędu. Bądź względem siebie surowy i oceń na chłodno, co możesz zrobić, żeby poprawić swoje położenie.

Porada z horoskopu na sobotę dla Bliźniąt: Jeśli nie wiesz, czy wnioskujesz dobrze, popatrz na siebie z góry.

Horoskop na dziś (25.12.2021) dla Raków Horoskop dla Raków mówi o tym, żebyś korzystał z karnawału. Mamy tylko jedno życie, a zabawa to jeden z najpiękniejszych jego kolorów. Nie musisz wiecznie żyć w ascezie i wyrzucać sobie każdą przyjemność. Twój porywczy charakter ma swoje dobre strony – kochasz życie i chcesz widzieć różne jego odcienie.

Porada z horoskopu na sobotę dla Raków: Doceń i pochwal bliskie Ci osoby.

Horoskop na sobotę dla Lwów Lwy powinny trzymać się ziemi, bo wpływ Księżyca może wam zaszkodzić na długo. Księżyc w opozycji do patrona Lwów chętnie wprowadza w błąd. Lepiej w tym czasie nie słuchać czarnowidzów i dokładnie sprawdzać podane fakty. Pomyłki mogą was wiele kosztować. Czujecie, że uczucie w związkach rozkwita? Ocena sytuacji może jednak być mylna. Prawda o uczuciu wyjdzie na jaw niedługo.

Porada z horoskopu na sobotę dla Lwów: Pamiętaj, że każda emocja wpływa na stan ducha.

Horoskop na dziś (25.12.2021) dla Panien Idealizm zodiakalnych Panien może ich doprowadzić do kryzysu. To nie będzie łatwy czas, a z kłody pod nogi będą rzucane ze wszystkich stron. Nadchodzący czas zweryfikuje wiele przekonań i nadziei Panien i, niestety, okażą się one złudne i zawodne. To z kolei spowoduje wycofanie się i ograniczenie kontaktów społecznych.

Porada z horoskopu na sobotę dla Panien: Ukrywanie się może działać długo, ale gdy wyjdziesz z cienia, zaskoczenie może być zbyt duże.

Horoskop na dziś (25.12.2021) dla Wag Horoskop dla Wag sugeruje konieczność podjęcia trudnej decyzji. Musisz rozliczyć się z przeszłością, żeby pójść dalej. Jesteś dla siebie zbyt pobłażliwy, przez co nie możesz pójść do przodu. Zatrzymaj się. Westchnij. Rozpłacz się. A później spójrz w lustro i bądź ze sobą szczery. Dzięki temu uda ci się wypowiedzieć odpowiedzi, które od dłuższego czasu duszą się w twojej głowie. Daj ujście tym nieprzyjemnym myślom. To pozwoli na wyzdrowienie.

Porada z horoskopu na dziś (25.12.2021) dla Wag: Nie wierz wszystkim tylko dlatego, że są dla ciebie mili.

Horoskop dzienny na sobotę dla Skorpionów O życie rodzinne trzeba dbać. Przypomnij sobie, że przed laty często wyobrażałeś sobie szczęśliwą rodzinę, która daje ci wsparcie. To marzenie prześladuje cię już długo. Właśnie z tego powodu powinieneś wziąć pod uwagę, że ostatnie rodzinne kłótnie ci nie służą. Zadbaj o to, by domowe ognisko rozpaliło się na dobre. Będzie sporo momentów, które będą stanowiły stresujące wyzwania. W takich chwilach rodzina będzie cię asekurować.

Porada z horoskopu na sobotę dla Skorpionów: Nie bądź dla siebie zbyt surowy, czasami trzeba odczekać jakiś czas, żeby udało się wrócić do formy.

Horoskop dzienny na sobotę dla Strzelców Osoby będące w długoletnich związkach wpuszczą do swojej relacji nową energię i ogień, który być może w ostatnich miesiącach nieco przygasł. Z kolei single mają szansę na rozpoczęcie nowej, ekscytującej przygody - motyle w brzuchu z pewnością pojawią się niejednokrotnie! Strzelce powinny pamiętać, że wartościowa i godna uwagi relacja rzadko wygląda jak ta, rodem z komedii romantycznej. Nie wolno lekceważyć zatem drobnych gestów, sygnałów i po prostu dać się porwać emocjom. Gwiazdy przewidują dla Strzelców także... czas miłości do samego siebie! Akceptacja i dobre postrzeganie swojej osoby są podstawą do budowania i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi.

Porada z horoskopu na sobotę dla Strzelców: Rozwój jest potrzebny do życia tak samo jak powietrze. Kieruj się pasją i nie zważaj na porażki. Przeszkoda nie oznacza mety – wiele zależy od tego, jakie sam stawiasz sobie granice. W wakacje pamiętaj też o zabawie. Wino i śpiew – w odpowiednich ilościach – nikomu nie zaszkodziły.

Horoskop na dziś (25.12.2021) dla Koziorożców Horoskop dla Koziorożców podpowiada, żeby zrezygnować z niemożliwości. Jeśli pewne marzenia są po prostu mrzonkami, musisz je zostawić. Dzięki temu znajdziesz miejsce na realizowanie prawdziwych pasji. Z całą pewnością uda ci się znaleźć coś, co sprawi ci przyjemność w realnym świecie. Pamiętaj – nie wszystkie piękne rzeczy przychodzą wraz z fanfarami.

Porada z horoskopu na sobotę dla Koziorożców: Myślenie życzeniowe nigdy się nie sprawdza.

