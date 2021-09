Horoskop dzienny na 24.09 (jutro, piątek). Które znaki zodiaku powinny wyznać miłość?

Sprawdź horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich znajomych na jutro? Upewnij się, co według horoskopu może się wydarzyć w piątek 24.09.2021. Czy Cię to ucieszy? Zobacz horoskop na jutro (piątek, 24.09.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na jutro (24.09.2021) dla Wodników

W sporach urzędowych Wodniki będą mieć rację. Ale nie mogą liczyć na gwiazdkę z nieba, co wyraźnie podkreśla kwadratura ich patrona z dobrodziejem Jowiszem. W najbliższym czasie Wodniki muszą trzymać język za zębami i nie wdawać się w spory. Warto wtedy odpuścić. Zyskają też wtedy na atrakcyjności, więc single śmiało mogą udać się na łowy. To jednak nie dotyczy Wodników w związkach, bo ich lekkomyślność właśnie wtedy szybko się zemści. To czas, gdy przez brawurę i nieuwagę wiele tajemnic może ujrzeć światło dzienne.

Porada z horoskopu na piątek dla Wodników: Twój rozwój powinien być kompleksowy – nie rezygnuj z siebie dla innych.

Horoskop dzienny na piątek dla Ryb Gwiazdy przyniosą Rybom dobry humor, towarzyskość, radość życia. Zresztą Ryby są mistrzami w umiejętności dobrego relaksu. W życiu też raczej nie szukają pracy, w której panuje stres i dyscyplina. Nie chcą, żeby ktoś im rozkazywał, często uprawiają wolne zawody, zakładają własne firmy lub są artystami. Urok osobisty Ryb jeszcze wzrośnie. Dobre kontakty z ludźmi są dla Ryb bardzo ważne. Ryby zaangażują się w działalność społeczną czy polityczną, będą chciały wprowadzić idealistyczne zmiany. Próby nawrócenia otoczenia na fair play mogą się jednak nie udać. Lepiej wtedy, jak to potrafią Ryby, spojrzeć na świat z przenikliwą obiektywnością i zacisnąć zęby. Życie w harmonii ze światem służy Rybom, każdy konflikt źle wpływa na ich zdrowie. Otoczone miłością, przyjaźnią i podziwem, mało chorują. Najlepszym lekarstwem na samopoczucie Ryb będzie udane spotkanie towarzyskie. Ryby muszą uważać na nerki i higienę, bo są podatne na infekcje.

Porada z horoskopu na jutro (24.09.2021) dla Ryb: Po każdym zakręcie wchodzisz na prostą drogę.

Horoskop dzienny na piątek dla Baranów Nadchodzi trudny czas dla Baranów. W najbliższym czasie Barany mogą spodziewać się rozchwiania emocjonalnego, nerwowości, nawet depresję. Wyobraźnia podsuwa wtedy Baranów czarne scenariusze, podejrzliwie oceniają nawet pozytywne wydarzenia. Ale to tylko ułuda. Dlatego niedługo może być ciężko zrozumieć #Zodiaki_dopelniacz, gdyż same będą mieć z tym problemy. Tymczasem nie powinny mieć większych obaw. Zaplanowane przez Baranów przedsięwzięcia będą udane. Potrzebna będzie jednak wytrwałość, gdyż na sukces trzeba będzie poczekać.

Porada z horoskopu na jutro (24.09.2021) dla Baranów: Podnieś to, co należy do Ciebie.

Horoskop na piątek dla Byków Przed Bykami to, co lubią najbardziej - spora dawka wyzwań i adrenaliny. Sytuacje, z którymi przyjdzie się zmierzyć w najbliższych tygodniach, będą wymagać elastyczności i silnej psychiki. Na wagę złota będzie również umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji i zjednywania sobie ludzi. Dla niektórych Byków areną zmagań będzie praca, innym zaś da się we znaki fałszywy przyjaciel czy niewierny partner. Byki muszą pamięrać, żeby do każdej walki, którą trzeba będzie stoczyć, podejść z pełnym zaangażowaniem. W takim przypadku, nawet jeżeli zostaną poniesione obrażenia, nikt nie zabierze poczucia, że dało się z siebie wszystko.

Porada z horoskopu na jutro (24.09.2021) dla Byków: Najcenniejsze lekcje to te lekcje.

Horoskop dzienny na piątek dla Bliźniąt Bliźnięta zajmą się sprawami sercowymi i rodzinnymi. Sprzyjają im gwiazdy, śmiało więc mogą ruszać na różne podboje. Nawet ryzykowne przedsięwzięcia mają zielone światło. Bliźnięta będą cieszyć się ogólną sympatią. Po niedawnych burzach lepiej ułożą się Bliźniętom sprawy osobiste. Najbliższy czas przyniesie im niespodziewaną wiadomość, z której bardzo się ucieszą.

Porada z horoskopu na jutro (24.09.2021) dla Bliźniąt: Bądź dumny ze swoich sukcesów, nie wstydź się zalet.

Horoskop na piątek dla Raków Do znaku Raków wejdzie Księżyc, pomyślą wtedy o rozrywkach. Raki zajmą się jednak swoją rodziną. Mogą wzmocnić się takie cechy jak wybuchowość czy mściwość, ale też wspaniałomyślność i dobra współpraca. Raki przede wszystkim są łaskawe dla tych, którzy je chwalą. Nie wszystkim to się spodoba. W tym okresie Raki będą musiały sobie poradzić z kłopotami, które same sobie napytały. Opozycja zmiennego Urana doradza im, żeby pod wpływem emocji nie dokonywały radykalnych zmian w życiu.

Porada z horoskopu na jutro (24.09.2021) dla Raków: Nie czekaj na kryzys, działaj wcześniej.

Horoskop na jutro (24.09.2021) dla Lwów Lwy będą musiały odrobić zadanie z empatii. Osoby spod tego znaku zodiaku czeka niełatwy czas na polu relacji i życia uczuciowego. To jednak od ich postawy będzie zależeć to, czy wyjdą z niego obronną ręką. Lwy mogą czuć się osaczone przez nadmierne oczekiwania innych wobec nich. Pojawi się także poczucie niesprawiedliwości. Lwy mogą mieć też wrażenie, że bliscy oraz współpracownicy traktują je w sposób instrumentalny. By wyjść z impasu, konieczne będzie wyjście poza swoją perspektywę i próba postawienia się na miejscu innych osób. Spojrzenie na sytuację ich oczyma, da Lwom nową ocenę sytuacji i skłoni do rewizji swojego dotychczasowego postępowania. To zaś zaowocuje o wiele spokojniejszym czasem, w którym relacje z innymi ludźmi będą źródłem radości, zamiast frustracji.

Porada z horoskopu na piątek dla Lwów: Skąpstwo odłóż na bok.

Horoskop na piątek dla Panien Wrażliwe Panny w nadchodzącym czasie czekają niełatwe czasy. Narastające zewsząd wymagania i oczekiwania sprawią, że w którymś momencie osoby spod tego znaku zodiaku poczują się tym wyczerpane i zupełnie obciążone psychicznie. Trzeba będzie zacisnąć zęby i przetrwać ten trudny okres – później sytuacja zacznie się poprawiać i będzie okazja na odrobinę odpoczynku. Warto wtedy zaplanować leniwy czas w gronie najbliższych, a pogoda będzie sprzyjała wypoczynkowi na świeżym powietrzu.

Porada z horoskopu na jutro (24.09.2021) dla Panien: Szanuj miłość, którą dają Ci inni.

Horoskop dzienny na piątek dla Wag Dla Wag minął czas, w którym miały mało energii i biernie czekały na to, co przyniesie los. W najbliższym czasie dostaną kopa do przodu, czas szykować się na lepsze. Wenus w trygonie do ich patrona zapowiada, że Wagi będą teraz mile widziane w każdym towarzystwie. Będą zadowolone z propozycji zawodowych i osobistych, które z związku z tym nadejdą. Wzrośnie ich optymizm, atrakcyjność i poczucie wartości, co zostanie docenione także w pracy.

Porada z horoskopu na piątek dla Wag: Twoja intuicja nigdy Cię nie zawiedzie.

Horoskop na piątek dla Skorpionów Skorpiony będą mieć mniej czasu na życie towarzyskie i przyjemności. Skorpiony ujawnią takie miłe cechy jak pogoda ducha, zmysł artystyczny i poczucie taktu, ale również wady, w tym lenistwo, próżność i brak konsekwencji. Wenus znajdzie się w opozycji do Neptuna, co oznacza, że Skorpiony mogą zmarnować swoje szanse. Mają dużo talentu, ale brakuje im cierpliwości do wytrwałej pracy. W tym okresie mogą być przyłapane na lekceważeniu swoich obowiązków. Dobrą opinię łatwo stracić, odbudować wiarygodność jest o wiele trudniej.

Porada z horoskopu na piątek dla Skorpionów: Musisz pogodzić się z tym, że nie wszystko możesz dostać, niektóre szanse mijają bezpowrotnie.

Horoskop dzienny na piątek dla Strzelców Mimo trudności, które w ostatnim czasie są chlebem powszednim niemal każdego z nas, gwiazdy dodadzą Strzelcom wiatru w żagle. Promienie słońca wpadające przez okno dodadzą energii na realizację tych spraw, które ciągle były odkładane na później. Kurs językowy online? Świetny pomysł! Stworzenie domowej mini-siłowni? Czemu nie. Zaopatrzenie biblioteczki o książki, które dotąd wydawały się zbyt "trudne", za grube i niezrozumiałe? To czas właśnie na podejmowanie takich kroków i zmianę sposobu myślenia. Zastrzyk energii pomoże przetrwać nie tylko trudne dni, ale w dodatku zostanie z Strzelcami na następne tygodnie, napędzając do kolejnych wyzwań i zmian - zarówno tych małych, jak i dużych.

Porada z horoskopu na jutro (24.09.2021) dla Strzelców: Bądź najlepszą wersją siebie - nie nakładaj na swoje życie nierealnych ram.

Horoskop dzienny na piątek dla Koziorożców Koziorożce będą miały dużą możliwość rozwoju. To szansa na stworzenie nowej jakości życia. Nie oznacza to jednak, że wszystko przyjdzie łatwo. Wręcz przeciwnie. Może się okazać, że stracona lekcja będzie prześladować Koziorożce. Jedno jest pewne - nie warto uchylać się od odpowiedzialności i trudnych decyzji.

Porada z horoskopu na piątek dla Koziorożców: Szanuj szczerość.

