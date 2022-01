Horoskop dzienny na 22.01 (jutro, sobotę). Które znaki zodiaku będą zadowolone z układu gwiazd?

Zobacz horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na jutro? Zobacz, co według horoskopu wydarzy się w sobotę 22.01.2022. Czy będzie to coś dobrego? Poznaj horoskop na jutro (sobotę, 22.01.2022) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na sobotę dla Wodników

Wodniki w najbliższym zachowają spokój, a odskocznię znajdą w swoich zainteresowaniach, często artystycznych. Gwiazdy im sprzyjają. Znajdą silne wsparcie w rodzinie i przyjaciołach. Będą dobrze czuć się w swoim zwykle wypieszczonym mieszkaniu pełnym ładnych przedmiotów, obowiązki zawodowe potraktują bez większego zaangażowania, ale w razie konieczności spełnią oczekiwania.

Porada z horoskopu na sobotę dla Wodników: Skup się nieco na swoim zdrowiu.

Horoskop na jutro (22.01.2022) dla Ryb Nadchodzący czas przyniesie Rybom więcej optymizmu, ale i próżności. Wzmocni się też ich zarozumiałość, co denerwuje innych. Już niedługo wiele Ryb zechce zmieniać swoje otoczenie, taką pokusę zsyła im Merkury w trygonie z Uranem. Można być jednak pewnym, że zachowają rozsądek.

Porada z horoskopu na sobotę dla Ryb: Niepotrzebnie przejmujesz się wadami innych. One nie są wymierzone w Ciebie.

Horoskop dzienny na sobotę dla Baranów Wewnętrzny chaos w Baranach może wywołać u nich poczucie zagubienia i dać wrażenie, że nie znają samych siebie i nie wiedzą, kim naprawdę są. W trudnych chwilach warto jednak pamiętać, że są one tylko przejściowe, a los odmieni się już niedługo, gdy nabierze tempa życie zawodowe, odwodząc tym samym Barany od wcześniejszych wątpliwości. Barany powinny prosić swoich partnerów i przyjaciół o wsparcie i poświęcenie im czasu. Potem jednak przyjdzie pora na to, by się odwdzięczyć.

Porada z horoskopu na sobotę dla Baranów: Podnieś to, co należy do Ciebie.

Horoskop na jutro (22.01.2022) dla Byków Byki poczują tęsknotę za tym, co minęło już bezpowrotnie. Warto wyciągnąć wnioski z tych odczuć – najważniejsza informacja dotyczy przyszłych utrat. Zastanów się nad tym, co jest dla Ciebie najcenniejsze i odbierz swoją lekcję. Musisz wiedzieć, co należy zrobić, żeby dobrze zadbać o to, co posiadasz teraz. Nie strać przez nieuwagę czegoś, na czym bardzo Ci zależy.

Porada z horoskopu na sobotę dla Byków: Skup się na tym, co daje Ci frajdę.

Horoskop na sobotę dla Bliźniąt Najbliższy czas będzie wielkim testem dla Bliźniąt. Nie bój się eksperymentować, ale podejmuj decyzje szybciej. Zbyt długie wahania sprawiają, że nawet dobre początkowo decyzje i obiecujące inicjatywy nie mogą się spełnić. Podróżuj, jeśli tylko masz okazję. Próbuj poznawać nowych ludzi. Im więcej uzyskasz inspiracji, tym lepiej dla ciebie. Pamiętaj jednak, by z tyłu głowy kontrolować najważniejsze cele. Wszystko, co robisz, powinno służyć wyższemu celowi. Zrealizowanie wyższego celu da ci poczucie bezpieczeństwa i spełnienia.

Porada z horoskopu na sobotę dla Bliźniąt: Twoją rolą nie jest zabawianie wszystkich wokół.

Horoskop na jutro (22.01.2022) dla Raków Przed Rakami to, co lubią najbardziej - spora dawka wyzwań i adrenaliny. Sytuacje, z którymi przyjdzie się zmierzyć w najbliższych tygodniach, będą wymagać elastyczności i silnej psychiki. Na wagę złota będzie również umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji i zjednywania sobie ludzi. Dla niektórych Raków areną zmagań będzie praca, innym zaś da się we znaki fałszywy przyjaciel czy niewierny partner. Raki muszą pamięrać, żeby do każdej walki, którą trzeba będzie stoczyć, podejść z pełnym zaangażowaniem. W takim przypadku, nawet jeżeli zostaną poniesione obrażenia, nikt nie zabierze poczucia, że dało się z siebie wszystko.

Porada z horoskopu na jutro (22.01.2022) dla Raków: Twój rozwój powinien być kompleksowy – nie rezygnuj z siebie dla innych.

Horoskop na sobotę dla Lwów Lwy starannie ukrywają swoje rozczarowania, bo uważają, że nie należy dzielić się tak osobistymi sprawami. Kiedy ich patron wejdzie do znaku Wagi, podjęcie decyzji stanie się trudniejsze. Waga wzmacnia takie postawy jak wahanie się, wycofanie w połowie drogi lub nawet w ostatniej chwili. Wygląda więc na to, że Lwy odłożą swoje plany na później. W sprawach sercowych szykują się kryzysy, a z powodu kwadratury Merkurego z Plutonem wyjdzie na jaw, że w relacjach od dawna nie działo się dobrze. Nie jest to dobry czas na zaręczyny, śluby czy zmianę pracy.

Porada z horoskopu na sobotę dla Lwów: Cisza jest teraz Twoim sprzymierzeńcem.

Horoskop na jutro (22.01.2022) dla Panien Wrażliwe Panny w nadchodzącym czasie czekają niełatwe czasy. Narastające zewsząd wymagania i oczekiwania sprawią, że w którymś momencie osoby spod tego znaku zodiaku poczują się tym wyczerpane i zupełnie obciążone psychicznie. Trzeba będzie zacisnąć zęby i przetrwać ten trudny okres – później sytuacja zacznie się poprawiać i będzie okazja na odrobinę odpoczynku. Warto wtedy zaplanować leniwy czas w gronie najbliższych, a pogoda będzie sprzyjała wypoczynkowi na świeżym powietrzu.

Porada z horoskopu na jutro (22.01.2022) dla Panien: Nie odchodź, jeśli twoja wiedza nie jest wystarczająca.

Horoskop dzienny na sobotę dla Wag Horoskop dla Wag mówi o konieczności naprawy życia zawodowego. Powinieneś skupić się na swojej karierze. Musisz być czujny i ostrożny - być może teraz pojawi się inicjatywa lub pomysł, którego nie należy przegapić. Pamiętaj o tym, że czas ciągle płynie, a pewne szanse przychodzą tylko raz.

Porada z horoskopu na jutro (22.01.2022) dla Wag: Zostań w miejscu, jeśli ciągle nie jesteś gotowy.

Horoskop dzienny na sobotę dla Skorpionów Horoskop dla Skorpionów przestrzega przed ciągłością konsekwencji. Nie uciekniesz przed skutkami złych decyzji tylko dlatego, że okazały się niekorzystne. Im szybciej rozprawisz się z demonami przeszłości, tym lepiej dla Ciebie. Horoskop to doskonała lekcja podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Nie krzywdź się, dokonując w pośpiechu nieprzemyślanego wyboru.

Porada z horoskopu na sobotę dla Skorpionów: Uda Ci się, jeśli zaakceptujesz koszta.

Horoskop na jutro (22.01.2022) dla Strzelców Strzelce mogą poczuć się nieco rozczarowane. Co gorsza, będzie to rozczarowanie stopniowe, które pochłania kawałek po kawałku. Drobne codzienne przyjemności nie będą w stanie wynagrodzić popełnionego dużego błędu. Bądź względem siebie surowy i oceń na chłodno, co możesz zrobić, żeby poprawić swoje położenie.

Porada z horoskopu na sobotę dla Strzelców: Wszystko się ze sobą łączy, wszystko wibruje.

Horoskop na jutro (22.01.2022) dla Koziorożców Koziorożce powinny zachować ostrożność, zwłaszcza z ujawnianiem złych emocji. Nie warto roztrząsać trudnych spraw z przeszłości, mnożyć pretensji, narażać się ludziom, którzy od dawna są obecni w życiu Koziorożców. Gwiazdy natomiast są obojętne w sprawach materialnych, co zapowiada równowagę finansową, jeśli zachowają rozsądek w wydatkach.

Porada z horoskopu na jutro (22.01.2022) dla Koziorożców: Bądź najlepszą wersją siebie - nie nakładaj na swoje życie nierealnych ram.

