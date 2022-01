Horoskop dzienny na 22.01 (dziś, sobotę). Które znaki zodiaku powinny podjąć wyzwanie?

Poznaj horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich bliskich na dziś? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem może się wydarzyć w sobotę 22.01.2022. Czy będzie to coś złego? Zobacz horoskop na dziś (sobotę, 22.01.2022) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na sobotę dla Wodników Wodniki w najbliższym zachowają spokój, a odskocznię znajdą w swoich zainteresowaniach, często artystycznych. Gwiazdy im sprzyjają. Znajdą silne wsparcie w rodzinie i przyjaciołach. Będą dobrze czuć się w swoim zwykle wypieszczonym mieszkaniu pełnym ładnych przedmiotów, obowiązki zawodowe potraktują bez większego zaangażowania, ale w razie konieczności spełnią oczekiwania.

Porada z horoskopu na sobotę dla Wodników: Skup się nieco na swoim zdrowiu.

Horoskop na dziś (22.01.2022) dla Ryb Nadchodzący czas przyniesie Rybom więcej optymizmu, ale i próżności. Wzmocni się też ich zarozumiałość, co denerwuje innych. Już niedługo wiele Ryb zechce zmieniać swoje otoczenie, taką pokusę zsyła im Merkury w trygonie z Uranem. Można być jednak pewnym, że zachowają rozsądek.

Porada z horoskopu na sobotę dla Ryb: Niepotrzebnie przejmujesz się wadami innych. One nie są wymierzone w Ciebie.

Horoskop na dziś (22.01.2022) dla Baranów Wewnętrzny chaos w Baranach może wywołać u nich poczucie zagubienia i dać wrażenie, że nie znają samych siebie i nie wiedzą, kim naprawdę są. W trudnych chwilach warto jednak pamiętać, że są one tylko przejściowe, a los odmieni się już niedługo, gdy nabierze tempa życie zawodowe, odwodząc tym samym Barany od wcześniejszych wątpliwości. Barany powinny prosić swoich partnerów i przyjaciół o wsparcie i poświęcenie im czasu. Potem jednak przyjdzie pora na to, by się odwdzięczyć.

Porada z horoskopu na dziś (22.01.2022) dla Baranów: Podnieś to, co należy do Ciebie.

Horoskop na dziś (22.01.2022) dla Byków Byki poczują tęsknotę za tym, co minęło już bezpowrotnie. Warto wyciągnąć wnioski z tych odczuć – najważniejsza informacja dotyczy przyszłych utrat. Zastanów się nad tym, co jest dla Ciebie najcenniejsze i odbierz swoją lekcję. Musisz wiedzieć, co należy zrobić, żeby dobrze zadbać o to, co posiadasz teraz. Nie strać przez nieuwagę czegoś, na czym bardzo Ci zależy.

Porada z horoskopu na sobotę dla Byków: Skup się na tym, co daje Ci frajdę.

Horoskop na sobotę dla Bliźniąt Najbliższy czas będzie wielkim testem dla Bliźniąt. Nie bój się eksperymentować, ale podejmuj decyzje szybciej. Zbyt długie wahania sprawiają, że nawet dobre początkowo decyzje i obiecujące inicjatywy nie mogą się spełnić. Podróżuj, jeśli tylko masz okazję. Próbuj poznawać nowych ludzi. Im więcej uzyskasz inspiracji, tym lepiej dla ciebie. Pamiętaj jednak, by z tyłu głowy kontrolować najważniejsze cele. Wszystko, co robisz, powinno służyć wyższemu celowi. Zrealizowanie wyższego celu da ci poczucie bezpieczeństwa i spełnienia.

Porada z horoskopu na sobotę dla Bliźniąt: Twoją rolą nie jest zabawianie wszystkich wokół.

