Horoskop dzienny na 2.12 (dziś, czwartek). Które znaki zodiaku będą zadowolone z układu gwiazd?

Na drodze Wodników pojawi się kilka wyzwań - konieczność poradzenia sobie z kłopotami w relacjach z najbliższymi, nienajlepszy okres w pracy, problemy w życiu najbliższych przyjaciół. Trudności skłonią Wodników do jedynego akceptowalnego przez nich rozwiązania - podjęcia rękawicy i wzięcia spraw w swoje ręce. Wyzwania, które czekają na drodze Wodników będą mieć zbawienne skutki. Będzie to czas podróży w głąb siebie, lepszego poznania swoich możliwości, wewnętrznego umocnienia.

Kreatywność Bliźniąt zetrze się z koniecznością wytężonego wysiłku. Z jednej strony najbliższy czas przyniesie osobom spod znaku Bliźniąt zastrzyk nowych, bardzo dobrych pomysłów oraz energii do ich realizowania, z drugiej strony jednak okoliczności ułożą się tak, że będą wymagały od Bliźniąt większej ilości pracy niż wcześniej. To będzie trudny czas. Jak go przetrwać? Zamiast uskarżać się na brak czasu na wypoczynek, Bliźnięta powinny myśleć o czekających je sukcesach.

Horoskop na czwartek dla Panien

Saturn utworzy sekstyl z patronem Panien, co skłoni do skrupulatnego zajęcia się zaległymi sprawami. W pracy Panny nie wykażą się innowacyjnością, Saturn pchać je będzie w kierunku tradycji i przeszłości, trzymania się tego, co dobrze znane, ale i sprawdzone. Gwiazdy będą je w tym wspierać. Saturn zmusza także do konfrontacji z przykrymi sytuacjami, ale Panny przyjmują to jako ciekawe zadanie do rozwiązania. Dzięki sekstylowi Merkurego z Plutonem poradzą sobie z trudnymi problemami, okaże się również, że mają zawsze jakiś plan zapasowy oraz oszczędności na czarną godzinę.