Horoskop dzienny na 18.12 (dziś, sobotę). Które znaki zodiaku będą miały szczęśliwy dzień?

KOMPAKTOWY OSUSZACZ DO APARATÓW SŁUCHOWYCH DRY GO

Nie uda ci się pójść do przodu, jeśli ciągle rozpamiętujesz swoją przeszłość. Fakty, które nastąpiły w twoim życiu już się nie zmienią. Nie ma sensu fantazjować o tym, że życie mogło ułożyć się inaczej. Być może jest to nęcące, ale zamiast ci realnie pomóc, tylko cię frustruje. Skup się na powolnym rozwijaniu umiejętności. Wykorzystaj szanse, które życie daje ci właśnie teraz.

Słońce wchodzi do znaku Raków, które poczują wiatr w żaglach. Lubią wysiłek, a teraz jeszcze otrzymają nową dawkę energii. Zdrowie im dopisze, staną się wojownicze, zadziorne, mogą dostać po głowie, ale wiele im ujdzie płazem. Do znaku Raków niedługo wchodzi również Księżyc, Raki pomyślą wtedy o swoich związkach. Astrolodzy uważają, że Raki w gruncie rzeczy są bardzo wrażliwe. Mają rzekomo serca ze szkła, tak kruche, że muszą je wciąż chronić przed rozbiciem.

Horoskop na dziś (18.12.2021) dla Lwów

Lwy muszą powściągnąć swój gniew, bo może sprawić im kłopoty. Nieoczekiwane wydarzenia nie ułożą się po myśli Lwów, ale na drobiazgi zareagują zbyt emocjonalnie. Kwadratura Wenus z Uranem zapowiada zawirowania w życiu uczuciowym. Księżyc wejdzie do znaku Lwów, co oznacza, że staną się bardziej niezależne, mogą lekceważyć uczucia innych. Same nie będą wiedzieć, co się dzieje. Może to przemęczenie po pracowitych miesiącach, może inni będą naprawdę denerwujący.