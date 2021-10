Horoskop dzienny na 17.10 (jutro, niedzielę). Które znaki zodiaku będą miały pod górkę?

Co przewidziała wróżka Xandra dla wszystkich znaków zodiaku na 17.10.2021?

Sprawdź horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Sprawdź, co według horoskopu powinno się wydarzyć w niedzielę 17.10.2021. Czy będzie to coś dobrego? Sprawdź horoskop na jutro (niedzielę, 17.10.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na jutro (17.10.2021) dla Wodników

Otwarte i towarzyskie z natury Wodniki czasem zbyt łatwo ulegają urokowi innych osób i przymykają oko na pewne sprawy. Ktoś jednak może chcieć to wykorzystać, co sporo namiesza w życiu Wodników. Osoby pod tego znaku powinny więc zwiększyć dystans i bacznie obserwować swoje otoczenie.

Porada z horoskopu na jutro (17.10.2021) dla Wodników: Ideały nie istnieją, ale prawdziwe człowieczeństwo polega na ich dosięganiu.

Horoskop dzienny na niedzielę dla Ryb Nadchodzi trudny czas dla Ryb. W najbliższym czasie Ryby mogą spodziewać się rozchwiania emocjonalnego, nerwowości, nawet depresję. Wyobraźnia podsuwa wtedy Ryb czarne scenariusze, podejrzliwie oceniają nawet pozytywne wydarzenia. Ale to tylko ułuda. Dlatego niedługo może być ciężko zrozumieć #Zodiaki_dopelniacz, gdyż same będą mieć z tym problemy. Tymczasem nie powinny mieć większych obaw. Zaplanowane przez Ryb przedsięwzięcia będą udane. Potrzebna będzie jednak wytrwałość, gdyż na sukces trzeba będzie poczekać.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Ryb: Wszystko to gra pozorów.

Horoskop na jutro (17.10.2021) dla Baranów Barany czeka spokojny czas, ale ich nerw i tak będą napięte. Przeżywają głównie to, co im się w życiu nie udało i zawsze niosą ze sobą ten ciężki bagaż. Z czasem nie spodziewają się już miłych niespodzianek, nie ufają innym. Chociaż Baranom sprzyja Merkury zapewniający żywe kontakty towarzyskie i odpowiednie dochody, życzliwie aspektuje również Wenus, która obdarzy Barany dużym urokiem osobistym.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Baranów: Nie bądź zawsze neutralny, ponieważ chłód przejdzie też na ciebie.

Horoskop na jutro (17.10.2021) dla Byków Byki mogą mieć trochę stresu. Co gorsza, nie będą mieć żadnego wpływu na poprawę sytuacji. Wszystko dlatego, że nieprzyjemności dotkną ich najbliższych. Warto w takich chwilach nauczyć się dystansu – tylko w ten sposób uda się zdrowo i racjonalnie podejść do niekomfortowego doświadczenia. Nawet jeśli pragniesz wszystko kontrolować, niestety nigdy nie będzie to możliwe.

Porada z horoskopu na jutro (17.10.2021) dla Byków: Nie bój się oceny, większość osób tak naprawdę interesuje się wyłącznie sobą.

Horoskop na niedzielę dla Bliźniąt Bliźnięta będą szły swoim utartym szlakiem. Na razie ich nastrój jest średni, jak zwykle są ostrożne, nieufne i samokrytyczne. Staną się jeszcze bardziej oszczędne w okazywaniu uczuć. Dość trudne w kontaktach, znowu będą mieć pretensje, że bliscy nie trzymają się planów, lekceważą obietnice, ustalenia. Bliźnięta nie czują się dobrze w atmosferze improwizacji, są wymagające, ale pretensjami ukrywają brak pewności siebie. Bliźnięta czekają sukcesy zawodowe, wzrośnie ich poczucie wartości. Bliźnięta poświęcą się głównie sprawom rodzinnym i domowym. W takim układzie gwiazd wiele par planuje wspólne zamieszkanie, zaręczyny lub ślub, Bliźnięta będą więc mogły śmiało planować, co bardzo lubią. Bliźnięta być może zdecydują się na przemyślane znajomości z portalów czy biur matrymonialnych. Okaże się również, że decyzje Bliźniąt były słuszne. W młodości Bliźnięta sporo chorują, na co wpływa ich depresyjność, lęk przed przyszłością i przepracowanie. Ale im są starsze, tym silniejsze. Coś im zawsze trochę dolega, nawet przewlekle, więc pewnie nie unikną kataru. Czeka je jednak długie życie w niezłej kondycji.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Bliźniąt: Pamiętaj, że tam gdzie jest szansa, zwykle jest też zagrożenie.

Horoskop na jutro (17.10.2021) dla Raków Raki powinny być skupione. Może czekać je ważne wyzwanie. Od tej decyzji może zależeć nawet całe życie. Świadomość jej powagi pozwoli na przeanalizowanie wszystkich za i przeciw. Nie bój się swojej namiętności - karty mówią, że Twoja pasja zostanie spełniona. Uda Ci się zbliżyć do swojego marzenia.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Raków: Prawda prędzej czy później zawsze wychodzi na jaw.

Horoskop dzienny na niedzielę dla Lwów Lwy powinny skupić się na rodzinie. To rodzina jest centrum twojej tożsamości. Im więcej w nią zainwestujesz, tym więcej uda ci się z niej wyciągnąć. Nie obawiaj się uczuć, które targają tobą w związku z myślami o rodzinie. Otwórz się na miłe doświadczenia. Twoja odwaga w tym względzie zaowocuje – paradoksalnie – większym spokojem i większym poczuciem bezpieczeństwa.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Lwów: Każdy popełnia błędy, nikt nie jest idealny.

Horoskop na niedzielę dla Panien Najbliższy czas będzie wielkim testem dla Panien. Nie bój się eksperymentować, ale podejmuj decyzje szybciej. Zbyt długie wahania sprawiają, że nawet dobre początkowo decyzje i obiecujące inicjatywy nie mogą się spełnić. Podróżuj, jeśli tylko masz okazję. Próbuj poznawać nowych ludzi. Im więcej uzyskasz inspiracji, tym lepiej dla ciebie. Pamiętaj jednak, by z tyłu głowy kontrolować najważniejsze cele. Wszystko, co robisz, powinno służyć wyższemu celowi. Zrealizowanie wyższego celu da ci poczucie bezpieczeństwa i spełnienia.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Panien: Bądź milszy dla swoich przyjaciół.

Horoskop na niedzielę dla Wag Osoby będące w długoletnich związkach wpuszczą do swojej relacji nową energię i ogień, który być może w ostatnich miesiącach nieco przygasł. Z kolei single mają szansę na rozpoczęcie nowej, ekscytującej przygody - motyle w brzuchu z pewnością pojawią się niejednokrotnie! Wagi powinny pamiętać, że wartościowa i godna uwagi relacja rzadko wygląda jak ta, rodem z komedii romantycznej. Nie wolno lekceważyć zatem drobnych gestów, sygnałów i po prostu dać się porwać emocjom. Gwiazdy przewidują dla Wag także... czas miłości do samego siebie! Akceptacja i dobre postrzeganie swojej osoby są podstawą do budowania i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Wag: Nie bój się samego siebie, masz w sobie dużo dobra.

Horoskop dzienny na niedzielę dla Skorpionów Skorpiony trochę odpoczną od tego ściskającego je jak w imadle gnębiciela, który od dłuższego czasu działa na ich korzyść, ale metodą bardzo bolesną. Pozrywał słabe związki, wrzucił zawodowo na głęboką wodę, zerwał łuski z oczu. Skorpiony będą mniej zestresowane. Skorpiony nawet trochę poszaleją i zabawią się, ale gwiazdy przywołają je do porządku. Skorpiony do ekscesów się nie nadają.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Skorpionów: Niepotrzebnie przejmujesz się wadami innych. One nie są wymierzone w Ciebie.

Horoskop na jutro (17.10.2021) dla Strzelców W najbliższym czasie Strzelce szczególnie muszą dopilnować zamknięcia starych projektów, zanim zaczną nowy, bo po spróchniałych schodach wysoko nie zajdą. A właśnie z kończeniem projektów Strzelce mają kłopoty, brakuje im wytrwałości.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Strzelców: Zobacz w lustrze swoje prawdziwe oblicze.

Horoskop na jutro (17.10.2021) dla Koziorożców Koziorożce starannie ukrywają swoje rozczarowania, bo uważają, że nie należy dzielić się tak osobistymi sprawami. Kiedy ich patron wejdzie do znaku Wagi, podjęcie decyzji stanie się trudniejsze. Waga wzmacnia takie postawy jak wahanie się, wycofanie w połowie drogi lub nawet w ostatniej chwili. Wygląda więc na to, że Koziorożce odłożą swoje plany na później. W sprawach sercowych szykują się kryzysy, a z powodu kwadratury Merkurego z Plutonem wyjdzie na jaw, że w relacjach od dawna nie działo się dobrze. Nie jest to dobry czas na zaręczyny, śluby czy zmianę pracy.

Porada z horoskopu na jutro (17.10.2021) dla Koziorożców: Prawda jest pierwszym krokiem do wyzwolenia.

