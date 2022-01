Horoskop dzienny na 16.01 (jutro, niedzielę). Które znaki zodiaku powinny wyznać miłość?

Co przewidziała wróżka Xandra dla wszystkich znaków zodiaku na 16.01.2022?

Zobacz horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem wydarzy się w niedzielę 16.01.2022. Czy doda Ci to odwagi? Sprawdź horoskop na jutro (niedzielę, 16.01.2022) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na niedzielę dla Wodników

Lubisz zniżki i promocje? Promocje w elektromarketach 15.01.22

Wodniki odetchną z ulgą. Wróci do nich nadzieja i akceptacja. Wodniki będzie prześladowała myśl o straconych możliwościach i błędach, których nie da się naprawić. Na szczęście z każdym miesiącem siła wyższa pomoże im znaleźć nowe sposoby na ekscytację. Wodniki poczują, że są w dobrym miejscu i mogą wiele osiągnąć.

Porada z horoskopu na jutro (16.01.2022) dla Wodników: Duma jest dobra, ale jeśli nie zamienia się w pychę.

Posłuchaj muzyki przy horoskopie Lista przebojów - muzyka z YouTube na dziś

Horoskop na niedzielę dla Ryb Ryby staną się bardziej pamiętliwe, zacięte, bardziej ambitne. Zapragną pokazać, ile są warte, zachowując przy tym niezależność. Nie jest to łatwe, o czym mówi także opozycja Merkurego z planetą zmian Uranem. Jednak Ryby mogą liczyć na poparcie gwiazd. Merkury utworzy sekstyl z Saturnem. Saturn każe spłacać stare długi, wystawia kwity za czyny z przeszłości, nie lubi zostawiać spraw niedokończonych, ale w tak przychylnym położeniu Ryby nie muszą obawiać się słonych rachunków.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Ryb: Nie ignoruj delikatnych sygnałów, jeśli są wysyłane stale.

Horoskop dzienny na niedzielę dla Baranów Barany czeka wiele niespodzianek. W najbliższym czasie Barany czeka rozwój intelektualny, poczucie harmonii ze światem, poznawanie nowych ludzi i pojawienie się lepszych perspektyw. Słowem, życie pełną piersią. Ale żeby nie było zbyt łatwo, Barany muszą być przygotowane na różne sprawdziany.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Baranów: Zadbaj o przestrzeń wokół siebie - każdy potrzebuje azylu.

XANDRA POLECA Suknie ślubne kiedyś i dziś: Tak przez 100 lat zmieniły się panny młoda i moda

Horoskop dzienny na niedzielę dla Byków Byki bez trudu dostosują się do otoczenia, pomoże im w tym intuicja, która wesprze ich wrodzoną logikę i pomysłowość. Byki mogą działać wbrew swoim zwyczajom, ale ich głos wewnętrzny podpowie im, co jest dla nich najlepsze. Gwiazdy wspierają zwłaszcza taką pracę, która wymaga empatii, uczuć i zrozumienia problemów innych osób. Byki otrzymają uznanie społeczne i poczucie stabilizacji.

Porada z horoskopu na jutro (16.01.2022) dla Byków: To marzenia dodają wiatru w skrzydła.

Horoskop dzienny na niedzielę dla Bliźniąt W najbliższym czasie Bliźnięta będą mieć ochotę na zmiany. Do szybkich działań pcha ich patron w sekstylu z buntowniczym Uranem. A także Mars, który przebywa w ich znaku. Nie będzie jednak mowy o żadnym łapu capu, to jednak nie styl Bliźniąt. Od nieprzemyślanych decyzji powstrzymywać będzie Saturn, ustawiony w korzystnym sekstylu z Merkurym. Saturn zapewni też Bliźniętom ochronę w dniach chaosu, gdy ich patron ustawi się w kwadraturze z Jowiszem. Planowane zmiany mogą nie dojść do skutku, gwiazdy nie są im zbyt przychylne.

Porada z horoskopu na jutro (16.01.2022) dla Bliźniąt: Podwójne standardy zawsze są błędne.

Horoskop na niedzielę dla Raków Raki są zaborcze i skupione na sobie. Teraz jest świetny moment na nabranie pokory, Raki muszą przestać stawiać się w roli wszystkowiedzących sędziów. Takie zachowanie źle wpływa zarówno na relacje zawodowe, jak i prywatne. Przyjaciele, rodzina i partner mogą dłużej nie wytrzymać oceniania i tego, że Raki lubią skupiać uwagę wyłącznie na sobie. Nie zawsze ma się rację.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Raków: Zanim zaczniesz świętować sukces, zastanów się, czy faktycznie wygrałeś.

Horoskop na niedzielę dla Lwów Lwy będą musiały stanąć przed kilkoma dylematami. Warto rozważyć każdą z możliwych opcji - od podjętych w czerwcu decyzji będzie zależało wyjątkowo dużo. Najważniejszą radą, którą powinny przyjąć Lwy w tym miesiącu jest zaakceptowanie zasady: "Szczerość daje równowagę". Lwy mają tendencję do przesady - cieszą się zbyt mocno i cierpią zbyt mocno. Dystans i chłodny ogląd sprawy pozwoli znaleźć najbardziej korzystne rozwiązanie.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Lwów: Skup się na przyjaźniach – trwałe przyjaźnie będą ogromnym wsparciem w twoim życiu.

Horoskop na niedzielę dla Panien Panny zawsze dążą do harmonii i zgody, nie interesują się intrygami, nie są agresywne. Panny to pięknoduchy, ozdoby Zodiaku, niezbyt praktyczne, lecz cenne przez swoją wewnętrzną i zewnętrzną urodę. Toteż w najbliższym czasie nic złego Pannom się nie zdarzy.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Panien: Jeśli myślisz, że Twoje życie zależy wyłącznie od Ciebie, mylisz się - pamiętaj o tym w chwili refleksji.

XANDRA POLECA Tak naprawdę wygląda brzuch po ciąży

Horoskop na jutro (16.01.2022) dla Wag Szczęście sprzyja Wagom, a dzięki Marsowi, który przebywa w ich znaku do, będą odznaczać się dobrym zdrowiem. Nie zabraknie im energii do wykonania obowiązków, których teraz sporo na nich spadnie. Dzięki intuicji, wzmocnionej przez pozytywne wpływy Księżyca, Wagi będą wiedziały, jak się zachować i wyjdą cało z egzaminów.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Wag: Wszystko minie, ale pamięć pozostanie.

Horoskop na niedzielę dla Skorpionów W najbliższym czasie silny wpływ Luny wzmocni ich wyobraźnię, współczucie i empatię. Skorpiony mają skłonność do poświęceń w imię racji nadrzędnych, w nadchodzący czasie znajdzie się sporo chętnych, żeby to wykorzystać. Jednak planety zadbają o to, żeby nie stały się ofiarami osób bez skrupułów i mocniej stały na ziemi. Uprzejme zwykle Skorpiony pod wpływem Saturna zaczną się bronić i mówić prawdę prosto w oczy. Zostaną też uzbrojone w wyjątkową intuicję, która pozwoli im podejmować słuszne decyzje.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Skorpionów: Zmień 1% siebie. 10 takich kroków i zmienisz siebie w 10%.

XANDRA POLECA Top 10 najbardziej nietypowych zwyczajów ślubnych

Horoskop dzienny na niedzielę dla Strzelców Teraz powinna cechować Cię tkliwość. Bądź czuły i kochający, bo dzięki tym pozytywnym uczuciom uda Ci się znaleźć drogę do samego siebie. Zamknij w przeszłości te sprawy, które najbardziej Cię męczą. Bądź delikatny i uważny. Twoja pokora sprawi, że znajdziesz nowe sposoby na rozwiązanie męczących Cię problemów.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Strzelców: Wystrzegaj się skrajnych nastrojów.

XANDRA POLECA Zachcianki jedzeniowe świadczą o tym, jakie masz niedobory

Horoskop na jutro (16.01.2022) dla Koziorożców Wszystko wskazuje na to, że osoby spod tego znaku zodiaku będą musiały mierzyć się z wieloma zmiennymi. Ceniące stałość Koziorożce będą miały trudności ze zniesieniem takiego stanu rzeczy i będą doświadczały wielu sprzecznych emocji. By lepiej znieść ten trudny okres, warto ograniczyć listę zadań do tych najbardziej niezbędnych i zapewnić każdego dnia choć chwilę relaksu. Lepiej nie tracić też nadziei – sytuacja wkrótce się unormuje.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Koziorożców: Gdziekolwiek się nie udasz, twoje strachy i marzenia pójdą za tobą.

Nowe pociągi dla SKM Warszawa