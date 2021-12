Horoskop dzienny na 14.12 (dziś, wtorek). Które znaki zodiaku będą miały szczęśliwy dzień?

Poznaj horoskop na wtorek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich bliskich na dzisiaj? Przekonaj się, co według horoskopu może się wydarzyć we wtorek 14.12.2021. Czy będzie to coś dobrego? Przeczytaj Poznaj horoskop na dziś (wtorek, 14.12.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na dziś (14.12.2021) dla Wodników To może niezbyt pozytywna przepowiednia, ale... Wodniki nie powinny dać się teraz namówić na żadne szaleństwa, spontaniczne wyjścia czy wymagające aktywności. To zdecydowanie nie jest dobry czas na to. Lepiej wykorzystać za to najbliższe dni na zatrzymanie się, uspokojenie myśli, wyciszenie się. To pomoże Wodnikom nabrać dystansu i dostrzec możliwości i perspektywy. To z kolei znacznie ułatwi im życie w nadchodzącym czasie.

Porada z horoskopu na dziś (14.12.2021) dla Wodników: Ciche deklaracje mogą mieć bardzo głośne skutki.

Horoskop na wtorek dla Ryb Horoskop dla Ryb jest łaskawy. Mówi o tym, że nawet w długotrwałym kryzysie można znaleźć lepsze dni i chwile pocieszenia. Pamiętaj, żeby nigdy nie tracić nadziei. Żyj też w teraźniejszości, ponieważ żaden okres twojego życia nie będzie w pełni satysfakcjonujący.

Porada z horoskopu na dziś (14.12.2021) dla Ryb: W zniecierpliwieniu nie daj się omamić byle czym.

Horoskop na wtorek dla Baranów O życie rodzinne trzeba dbać. Przypomnij sobie, że przed laty często wyobrażałeś sobie szczęśliwą rodzinę, która daje ci wsparcie. To marzenie prześladuje cię już długo. Właśnie z tego powodu powinieneś wziąć pod uwagę, że ostatnie rodzinne kłótnie ci nie służą. Zadbaj o to, by domowe ognisko rozpaliło się na dobre. Będzie sporo momentów, które będą stanowiły stresujące wyzwania. W takich chwilach rodzina będzie cię asekurować.

Porada z horoskopu na dziś (14.12.2021) dla Baranów: Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy.

Horoskop na wtorek dla Byków Liczne potyczki z losem Byków zakończą się pomyślnie, ale Byki nie mogą być osamotnione. Byki najbardziej docenią życzliwość innych. Przez wpływ gwiazd Byki staną się wrażliwe, będą mówić o swoich dobrych uczuciach. Nie zachwieje to ich złotym tronem, na którym w swoim przekonaniu zasiadają. Przeciwnie gwiazdy zapowiadają, że dobre relacje z innymi będą podstawą działania Byków w następnych latach.

Porada z horoskopu na wtorek dla Byków: Spokój to twój sprzymierzeniec.

Horoskop na wtorek dla Bliźniąt Bliźnięta czeka czas nostalgii. Być może będą rozpamiętywać nadmiernie kwestie, które nie powinny zaprzątać głowy. Podsumowania są ważne, ale nie powinny hamować przed rozwojem. Lepiej przeanalizować, co w ostatnim czasie Bliźnięta zrobiły złego, co było dla nich niekorzystne. Ale niech nie katują się nadmiernie. Każdy człowiek popełnia błędy. Na szczęście zawsze można poprawić swoją sytuację.

Porada z horoskopu na dziś (14.12.2021) dla Bliźniąt: Zaufanie wbrew pozorom łączy się z ostrożnością.

Horoskop na dziś (14.12.2021) dla Raków W sporach urzędowych Raki będą mieć rację. Ale nie mogą liczyć na gwiazdkę z nieba, co wyraźnie podkreśla kwadratura ich patrona z dobrodziejem Jowiszem. W najbliższym czasie Raki muszą trzymać język za zębami i nie wdawać się w spory. Warto wtedy odpuścić. Zyskają też wtedy na atrakcyjności, więc single śmiało mogą udać się na łowy. To jednak nie dotyczy Raków w związkach, bo ich lekkomyślność właśnie wtedy szybko się zemści. To czas, gdy przez brawurę i nieuwagę wiele tajemnic może ujrzeć światło dzienne.

Porada z horoskopu na wtorek dla Raków: Ty możesz się nie zmieniać, ale zmieni się otoczenie wokół Ciebie.

Horoskop na wtorek dla Lwów Lwy zrozumieją, że pewny etap jest już za nimi. Zamknął się rozdział, który jeszcze do niedawna wydawał się być otwartą bramą. Nie, pewnych rzeczy nie da się cofnąć i pewnych szans nie da się odbudować. Nie warto rozpamiętywać jednak w kółko swoich błędów, to tylko blokuje. Żal za utraconą nadzieją może sprawić, że nowe szanse zostaną przegapione lub zabraknie gotowości na skorzystanie z nich.

Porada z horoskopu na wtorek dla Lwów: Postaraj się wyciszyć.

Horoskop dzienny na wtorek dla Panien Panny mogą się czuć nieco zapomniane. Trochę tak, jakby świat pomijał je w swoich rozgrywkach. To nieprzyjemne lekceważenie może wynikać z tego, że kiedyś Panny podjęły decyzje, które nie były szczere i piękne, a wstydliwe i nadające się do schowania. Świat mści się za takie zachowanie nie tylko przez wysyłanie problemów, ale także poprzez lekceważenie, odsuwanie od wielkich życiowych spraw.

Porada z horoskopu na wtorek dla Panien: Miłość czasem boli, ale dzięki temu czujesz, że żyjesz.

Horoskop na dziś (14.12.2021) dla Wag Zachowasz status quo. Niestety, na Twojej drodze zaczną pojawiać się znaki, które będą wskazywały na szereg nierozwiązanych problemów. Zastanów się, kiedy chcesz się za nie zabrać. W pewnym momencie może już być zbyt późno i będziesz musiał zaakceptować – być może niekorzystny – stan rzeczy.

Porada z horoskopu na wtorek dla Wag: Pamiętaj, że o Twoje potrzeby najlepiej zadbasz Ty sam.

Horoskop na wtorek dla Skorpionów Skorpiony będą musiały rozliczyć się ze swoich manipulacji. Rozkwitnie to, nad czym pracowało się uczciwie. Z drugiej strony, to, co zostało zaniedbane, zacznie dawać o sobie znać. Niektórych spraw już się nie da odwrócić. Pomimo wszelkich nadziei, trudno będzie odbudować zaufanie u tych, których się oszukało.

Porada z horoskopu na wtorek dla Skorpionów: Twoja pobłażliwość względem siebie może być Twoim największym wrogiem.

Horoskop na wtorek dla Strzelców Strzelce muszą przestać stawiać się w roli wszystkowiedzących sędziów. Dużym hamulcem rozwoju i szczęścia osób urodzonych pod tym znakiem zodiaku jest ich samouwielbienie. Nie zawsze masz rację i nie zawsze Twoje racje są ważniejsze od cudzych.

Porada z horoskopu na wtorek dla Strzelców: Tam gdzie Twoje serce, tam powinny być Twoje starania.

Horoskop na dziś (14.12.2021) dla Koziorożców Dla Koziorożców nie będzie to dobry okres na relaks i odpuszczanie sobie. Oprócz codziennych obowiązków do Koziorożców mogą wrócić dawno zaniedbane sprawy, które będą teraz domagały się poświęcenia należnego im czasu. To będzie trudny czas dla Koziorożców, ale będzie taki na ich własne życzenie. Pracując wytrwale, można jednak zaoszczędzić kolejnych znojów.

Porada z horoskopu na dziś (14.12.2021) dla Koziorożców: Nie ma nic złego w szczerości.

