Horoskop dzienny na 14.01 (jutro, piątek). Które znaki zodiaku będą zadowolone z horoskopu?

Co przewidziała wróżka Xandra dla wszystkich znaków zodiaku na 14.01.2022?

Zobacz horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich znajomych na jutro? Upewnij się, co według horoskopu wydarzy się w piątek 14.01.2022. Czy doda Ci to skrzydeł? Sprawdź horoskop na jutro (piątek, 14.01.2022) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na jutro (14.01.2022) dla Wodników

Lubisz zniżki i promocje? Promocje w elektromarketach 13.01.22

Dla Wodników zapowiada się bardzo dobry i owocny czas. Właściwie w żadnej sferze życia osoby spod tego znaku nie będą mogły narzekać, bo wszystko będzie im szło jak po maśle. Nie daje to jednak przyzwolenia na lekkomyślne postępowanie i popełnianie karygodnych błędów, jednak dobre decyzje będą nagradzane. W relacjach z innymi warto zadbać o szczerość i transparentność. To, że pewne rzeczy lepiej przemilczeć, nie daje przyzwolenia na kłamstwa i półprawdy. Wodniki mogą wiele zyskać, ale tylko od ich postępowania będzie zależeć, co – i ile – stracą.

Porada z horoskopu na piątek dla Wodników: Twoje marzenia są twoją największą siłą.

Posłuchaj muzyki przy horoskopie Lista przebojów - muzyka z YouTube na dziś

Horoskop dzienny na piątek dla Ryb Ryby odczują tęsknotę za minionym. Będą koniecznie chciały wrócić do tego, co przepadło już bezpowrotnie. Wszystko dlatego, że Ryby znajdą się w sytuacji, do której nie są przyzwyczajone, a która – początkowo! - będzie wydawała się gorsza niż ta, jaką znają z przeszłości. Chaos, który ogarnie Ryby, należy po prostu wytrzymać. Czasami po rezygnacji ze starego trzeba długo czekać na nowe. Z drugiej strony Ryby będą czuły dużo wsparcia od bliskich im osób. Warto w trudnych chwilach zwrócić się do przyjaciół – nie zawiodą, pomogą i odgonią złe myśli.

Porada z horoskopu na piątek dla Ryb: Rozwój zawsze oznacza początkowy kryzys.

Horoskop na jutro (14.01.2022) dla Baranów Dobrą radą dla Baranów jest opracowanie szczegółowych celów i zastanowienie się nad tym, co chcecie osiągnąć. Najbliższy czas dla osób spod tego znaku zodiaku będzie sprzyjać powiększaniu produktywności i efektywności. Jeżeli chcieliście coś zrealizować, ale do tej pory Wam się nie udało, podejmijcie kolejną próbę właśnie teraz - szanse na powodzenie będą większe. Dobrze będzie Wam się również wiodło w życiu prywatnym - Wasze relacje z bliskimi wyjdą na prostą, a bliskość z partnerem będzie pozytywne dla obu stron.

Porada z horoskopu na jutro (14.01.2022) dla Baranów: Ćwiczenie czyni mistrza.

XANDRA POLECA Absurdy na polskich drogach. Po tym już nic cię nie zdziwi

Horoskop na jutro (14.01.2022) dla Byków Byki nieco odsapną. Poczują, że potrzebny jest im odpoczynek - swoje siły skierują więc na to, żeby zorganizować sobie wymarzony relaks. To najlepsza decyzja, jaką mogą podjąć. Spokój, odrobina przyjemności, a przede wszystkim oderwanie się od codziennych problemów. Byki potrzebują wytchnienia.

Porada z horoskopu na piątek dla Byków: Pamiętaj, że nikt nie zna Twoich potrzeb tak dobrze, jak Ty.

Horoskop dzienny na piątek dla Bliźniąt Bliźnięta będą szły swoim utartym szlakiem. Na razie ich nastrój jest średni, jak zwykle są ostrożne, nieufne i samokrytyczne. Staną się jeszcze bardziej oszczędne w okazywaniu uczuć. Dość trudne w kontaktach, znowu będą mieć pretensje, że bliscy nie trzymają się planów, lekceważą obietnice, ustalenia. Bliźnięta nie czują się dobrze w atmosferze improwizacji, są wymagające, ale pretensjami ukrywają brak pewności siebie. Bliźnięta czekają sukcesy zawodowe, wzrośnie ich poczucie wartości. Bliźnięta poświęcą się głównie sprawom rodzinnym i domowym. W takim układzie gwiazd wiele par planuje wspólne zamieszkanie, zaręczyny lub ślub, Bliźnięta będą więc mogły śmiało planować, co bardzo lubią. Bliźnięta być może zdecydują się na przemyślane znajomości z portalów czy biur matrymonialnych. Okaże się również, że decyzje Bliźniąt były słuszne. W młodości Bliźnięta sporo chorują, na co wpływa ich depresyjność, lęk przed przyszłością i przepracowanie. Ale im są starsze, tym silniejsze. Coś im zawsze trochę dolega, nawet przewlekle, więc pewnie nie unikną kataru. Czeka je jednak długie życie w niezłej kondycji.

Porada z horoskopu na piątek dla Bliźniąt: Przypomnij sobie, dlaczego miłość ma tak dużą siłę.

Horoskop dzienny na piątek dla Raków Raki będą mogły poczuć się nieco zagubione. Zbyt dużo bodźców dostarczanych z zewnątrz sprawi, że uruchomi się w nich chęć do szybkich zmian. Warto w takim momencie powstrzymać się od podejmowania trudnych decyzji - szczególnie tych, które wymagają długiego namysłu.

Porada z horoskopu na piątek dla Raków: Podwójne standardy zawsze są błędne.

XANDRA POLECA Co oznaczają znaki zodiaku? Charakterystyka

Horoskop dzienny na piątek dla Lwów Lwy będą musiały zderzyć się z prawdą, która nie będzie wygodna. Warto jednak przyjąć ją z pokorą, ponieważ na tym etapie wiele można jeszcze naprawić. Czasami wystarczy się wycofać z niekorzystnego układu, żeby udało się doprowadzić sprawy do porządku.

Porada z horoskopu na piątek dla Lwów: Stawianie się w cudzej sytuacji jest zawsze pożyteczne.

Horoskop na piątek dla Panien Panny powinny być skupione. Może czekać je ważne wyzwanie. Od tej decyzji może zależeć nawet całe życie. Świadomość jej powagi pozwoli na przeanalizowanie wszystkich za i przeciw. Nie bój się swojej namiętności - karty mówią, że Twoja pasja zostanie spełniona. Uda Ci się zbliżyć do swojego marzenia.

Porada z horoskopu na piątek dla Panien: Wbrew pozorom desperacja czai się za każdym rogiem.

XANDRA POLECA Skierowanie do lekarza: nie każdy musi je mieć

Horoskop na jutro (14.01.2022) dla Wag Uda ci się wreszcie uzyskać stabilność emocjonalną i psychiczną. Będziesz zadowolony z decyzji, które podjąłeś wcześniej. Wszystkie Wagi będą mogły odetchnąć z ulgą – oto po wielu miesiącach nieprzyjemnej walki, szczęście wreszcie zaczyna się uśmiechać. Zakochane w bezpieczeństwie, osoby spod znaku Wag będą mogły w tym roku spokojnie się rozwijać. Jedynym warunkiem, który może ograniczać zapędy Wag do stabilnego rozwoju, są wewnętrzne sprzeczności.

Porada z horoskopu na piątek dla Wag: Ukrywanie się może działać długo, ale gdy wyjdziesz z cienia, zaskoczenie może być zbyt duże.

Horoskop na jutro (14.01.2022) dla Skorpionów Twoje życie miłosne będzie dokładną ilustracją powiedzenia: „Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz”. Skorpiony często lubią samotniczy tryb życia. O innych przypominają sobie dopiero wtedy, gdy samotność zaczyna im zbyt mocno doskwierać. Niestety, otoczenie nie nagnie się tak szybko do życzeń Wodnika. Jeśli unikałeś innych, odmawiałeś zaproszeń, skupiałeś się wyłącznie na pracy – teraz zbierzesz tego żniwo.

Porada z horoskopu na piątek dla Skorpionów: Twoja miłość do pieniądza może Cię zgubić.

XANDRA POLECA Tych zwierząt możesz już nie zobaczyć

Horoskop dzienny na piątek dla Strzelców Strzelce będą mieć mniej czasu na życie towarzyskie i przyjemności. Strzelce ujawnią takie miłe cechy jak pogoda ducha, zmysł artystyczny i poczucie taktu, ale również wady, w tym lenistwo, próżność i brak konsekwencji. Wenus znajdzie się w opozycji do Neptuna, co oznacza, że Strzelce mogą zmarnować swoje szanse. Mają dużo talentu, ale brakuje im cierpliwości do wytrwałej pracy. W tym okresie mogą być przyłapane na lekceważeniu swoich obowiązków. Dobrą opinię łatwo stracić, odbudować wiarygodność jest o wiele trudniej.

Porada z horoskopu na piątek dla Strzelców: Twój dom jest tam, gdzie jest Twój spokój.

Horoskop na piątek dla Koziorożców W najbliższym czasie Koziorożce będą miały świetne warunki do tego, aby sprawy, które wciąż były zamiatane pod dywan, wyciągnąć na światło dzienne. Jeśli Koziorożce męczy sytuacja w pracy, w domu czy w relacjach z przyjaciółmi - warto je uporządkować. Będzie to także świetny czas na skontrolowanie swojego stanu zdrowia. Jeśli Koziorożce zdążyły już zapomnieć o postanowieniach, dotyczących np. większej ilości ruchu czy zdrowej diety – warto wrócić do tego i postarać się małymi krokami wcielić w życie.

Porada z horoskopu na piątek dla Koziorożców: Nie każdy musi się z Tobą zgadzać.

Policyjna brutalność