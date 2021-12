Horoskop dzienny na 11.12 (dziś, sobotę). Które znaki zodiaku będą zadowolone z układu gwiazd?

Zobacz horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na dziś? Zobacz, co według horoskopu wydarzy się w sobotę 11.12.2021. Czy doda Ci to skrzydeł? Zobacz horoskop na dziś (sobotę, 11.12.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop dzienny na sobotę dla Wodników Wodniki odczują tęsknotę za minionym. Będą koniecznie chciały wrócić do tego, co przepadło już bezpowrotnie. Wszystko dlatego, że Wodniki znajdą się w sytuacji, do której nie są przyzwyczajone, a która – początkowo! - będzie wydawała się gorsza niż ta, jaką znają z przeszłości. Chaos, który ogarnie Wodniki, należy po prostu wytrzymać. Czasami po rezygnacji ze starego trzeba długo czekać na nowe. Z drugiej strony Wodniki będą czuły dużo wsparcia od bliskich im osób. Warto w trudnych chwilach zwrócić się do przyjaciół – nie zawiodą, pomogą i odgonią złe myśli.

Porada z horoskopu na sobotę dla Wodników: W listopadzie rozwijaj swoje talenty artystyczne.

Horoskop dzienny na sobotę dla Ryb W styczniu Ryby powinny uważać na zmiany, bo Uran nie jest im przychylny. To nie jest dobry czas na przeprowadzki i życiowe zmiany, na przykład na rozstania z partnerem czy pracą. A partnerzy Ryb mogą być w tym czasie trudni. O swoje racje Ryby mogą walczyć dość ostro. Ale czy zdecydują się na stawianie sprawy na ostrzu noża? Wolą przecież pertraktacje. W każdym razie życzliwy Księżyc wzmocni ich intuicję i będzie wspierał przez cały miesiąc.

Porada z horoskopu na sobotę dla Ryb: Nie staraj się na siłę upodobnić do kogoś, kogo podziwiasz.

Horoskop dzienny na sobotę dla Baranów Na Barany spadnie teraz sporo obowiązków. Dzięki wsparciu porządkującego Saturna pogodzą wymagania zawodowe z domowymi. Ale nawet Barany mają słabsze dni, największe zachmurzenie nadejdzie, kiedy ich patron utworzy kwadraturę z Plutonem, a to oznacza, że jakieś niebezpieczeństwo jest bliskie. Jednak nie potrwa to zbyt długo. Barany szybko się ogarną, znowu mocno staną nogami na ziemi i staną się podporą dla zagubionych.

Porada z horoskopu na sobotę dla Baranów: Nigdy nie rezygnuj z własnej wolności.

Horoskop na dziś (11.12.2021) dla Byków Najbliższy czas zacznie się dla Byków ostro, bez hamowania na zakręcie. Wyraźnie mają czegoś dość. Ich skłonność do ryzyka niebezpiecznie wzrośnie. Byki staną się jeszcze bardziej nerwowe i skłonne do konfrontacji. W życiu Byków będzie dziać się coś naprawdę ważnego, z korzeniami w przeszłości. Byki zajmą głowę nowymi problemami. Zalecana jest ostrożność, impulsywne działania mogą przynieść szkody. To niepokojący układ, nie opłaca się działać bezpośrednio i otwarcie, jak to Byki mają w zwyczaju. Byki powinny postawić na przeczekanie i nie będą atakować pierwsze, chociaż warto uważnie obserwować ruchy przeciwnika. Gwiazdy odradzają również wprowadzanie zmian w życiu Byków, bo ich aspekty nie są im przychylne.

Porada z horoskopu na sobotę dla Byków: Tuż za przypadkowym sukcesem może się czaić smutna porażka.

Horoskop dzienny na sobotę dla Bliźniąt Spokojne i konserwatywne z natury Bliźnięta będą musiały zmierzyć się z wydarzeniami, które wstrząsną ich światopoglądem i oceną wielu zjawisk oraz doprowadzą je do przewartościowania swojego życia. To nie będzie jedno potężne zdarzenie, ale seria drobnych spraw, które nie będą pozostawały bez wpływu na myśli i uczucia osób spod tego znaku zodiaku. Przede wszystkim więc będzie to dla Bliźniąt czas wymagający emocjonalnie.

Porada z horoskopu na sobotę dla Bliźniąt: Nie pozwól, żeby twoje wątpliwości sprawiły, że czujesz się źle.

Horoskop dzienny na sobotę dla Raków Raki będą mogły nieco zwolnić i zająć się tym, na co do tej pory nie miały siły, ani czasu. Raki będące w związkach, powinny poświęcić więcej czasu swoim partnerom lub partnerkom, bowiem w ostatnich tygodniach drugie połówki miały prawo czuć się nieco zaniedbane. To także dobry moment na nadrobienie towarzyskich zaległości. Świetnym pomysłem będzie wspólny wypad do kina czy na miasto. Los uśmiechnie się także do portfeli - nieoczekiwany zastrzyk gotówki jest w zasięgu wzroku.

Porada z horoskopu na dziś (11.12.2021) dla Raków: Pamiętaj, że nikt nie zna Twoich potrzeb tak dobrze, jak Ty.

Horoskop na sobotę dla Lwów Lwy będą tak zapracowane, że mogą zapomnieć o rozrywkach. Będzie dużo zmian, do których będą musiały się dostosować. Ale przecież to rebelianci zodiaku, lubią sytuacje, w których mogą się wykazać animuszem i oryginalnym myśleniem. Ich patron, który nie znosi stagnacji ani rutyny. Szykują się kłopoty związane z kontaktami z otoczeniem.

Porada z horoskopu na dziś (11.12.2021) dla Lwów: Nie bój się walczyć o siebie nawet wtedy, gdy się nie lubisz.

Horoskop na dziś (11.12.2021) dla Panien Panny odetchną z ulgą. Wróci do nich nadzieja i akceptacja. Panny będzie prześladowała myśl o straconych możliwościach i błędach, których nie da się naprawić. Na szczęście z każdym miesiącem siła wyższa pomoże im znaleźć nowe sposoby na ekscytację. Panny poczują, że są w dobrym miejscu i mogą wiele osiągnąć.

Porada z horoskopu na sobotę dla Panien: Zmień 1% siebie. 10 takich kroków i zmienisz siebie w 10%.

Horoskop dzienny na sobotę dla Wag Wagi docenią szczęście, które budowały długo. Pogodzą się także z tym, co utraciły już na zawsze, a co prześladowało je jeszcze do niedawna. Akceptacja tego, co nieuchronne, otworzy Wagi na nowe doświadczenia. Będą wiedziały, że pewnych zmian i decyzji się nie cofnie, ale nie oznacza to, że życie musi być gorzkie. Wagi wybaczą innym i samym sobie. Dzięki temu uda im się uspokoić i… zaczną myśleć o spełnianiu nowych marzeń. Znajdą zupełnie nowe możliwości rozwoju i spełnienia. Plany te mogą być zaskakujące nie tylko dla samych Wag, ale także dla ich najbliższego otoczenia – ich przyjaciele i rodzina mogą być wręcz zmartwione takimi decyzjami. Ich troska jest jednak zbędna. Nowe marzenia to wiatr w skrzydła dla nieco zniechęconych, a przede wszystkim wystraszonych Wag.

Porada z horoskopu na sobotę dla Wag: Zanim zdradzisz komuś sekret, pomyśl, dlaczego w tym kontekście mówi się o „zdradzie”.

Horoskop na dziś (11.12.2021) dla Skorpionów Twoje życie miłosne będzie dokładną ilustracją powiedzenia: „Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz”. Skorpiony często lubią samotniczy tryb życia. O innych przypominają sobie dopiero wtedy, gdy samotność zaczyna im zbyt mocno doskwierać. Niestety, otoczenie nie nagnie się tak szybko do życzeń Wodnika. Jeśli unikałeś innych, odmawiałeś zaproszeń, skupiałeś się wyłącznie na pracy – teraz zbierzesz tego żniwo.

Porada z horoskopu na sobotę dla Skorpionów: Wszystko płynie.

Horoskop na sobotę dla Strzelców Strzelce muszą ze zdwojoną siłą próbować wyzbyć się swoich przywar i skupić na rozwijaniu zalet. Im więcej zalet rozwiną Strzelce, tym łatwiej będzie mu nabrać pewności siebie. Wytyczenie ram pomoże w znalezieniu dobrej perspektywy.

Porada z horoskopu na sobotę dla Strzelców: Zakochanie mija, ale prawdziwa miłość pozostaje.

Horoskop na sobotę dla Koziorożców Koziorożce, które są już dość zmęczone pędem życia, z radością przyjmą stabilizację, którą przyniesie zbliżający się czas. Tempo większości sfer życia Koziorożców zwolni, co z kolei pozwoli uniknąć większych, poważniejszych problemów. Warto wykorzystać tak sprzyjające okoliczności do tego, by zadbać o zdrowie oraz rodzinę, dla których w natłoku innych zajęć zawsze było nieco za mało czasu. Przede wszystkim jednak gwiazdy dla Koziorożców wskazują, że wreszcie znajdą one czas dla siebie.

Porada z horoskopu na dziś (11.12.2021) dla Koziorożców: Nie żałuj tego co minione. Życie co chwilę podsuwa nowe rozwiązania.

