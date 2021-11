Horoskop dzienny na 1.11 (dziś, poniedziałek). Które znaki zodiaku będą miały szczęśliwy dzień?

Co przewidziała wróżka Xandra dla wszystkich znaków zodiaku na 1.11.2021

Przeczytaj horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na dzisiaj? Zobacz, co według horoskopu powinno się wydarzyć w poniedziałek 1.11.2021. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Zobacz horoskop na dziś (poniedziałek, 1.11.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na poniedziałek dla Wodników Wodniki w najbliższym czasie nie będą w humorze. Również gwiazdy nie zamierzają za bardzo rozpieszczać. Księżyc ustawi się w kwadraturze do ich patrona, a to zapowiada konflikty rodzinne, które będą ciągnąć się przez dłuższy czas. Wodniki mają zawsze wyższe aspiracje, pragną podziwu dla swoich talentów i aparycji, są pewne siebie. W nadchodzącym czasie o pochwały nie będzie łatwo. Gwiazdy raczej doradzają, żeby Wodniki odpoczęły i nabierały sił do imponujących skoków.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Wodników: Cisza jest teraz Twoim sprzymierzeńcem.

Horoskop na dziś (1.11.2021) dla Ryb Praca daje popalić Rybom. Jeden ze współpracowników skutecznie psuje im krew. Czas wolny będzie dobrym momentem na wzięcie głębokiego oddechu i wyrzucenie z siebie negatywnych emocji. Rybom uda się rozpocząć proces, który powoli, ale skutecznie pomoże im wyzbyć się ze swojego życia toksycznych ludzi oraz relacji, a także negatywnych myśli. Lepiej nie wahać się dłużej, to świetny moment, żeby wreszcie postawić na swoim.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Ryb: Wszystko się ze sobą łączy, wszystko wibruje.

Horoskop dzienny na poniedziałek dla Baranów W sporach urzędowych Barany będą mieć rację. Ale nie mogą liczyć na gwiazdkę z nieba, co wyraźnie podkreśla kwadratura ich patrona z dobrodziejem Jowiszem. W najbliższym czasie Barany muszą trzymać język za zębami i nie wdawać się w spory. Warto wtedy odpuścić. Zyskają też wtedy na atrakcyjności, więc single śmiało mogą udać się na łowy. To jednak nie dotyczy Baranów w związkach, bo ich lekkomyślność właśnie wtedy szybko się zemści. To czas, gdy przez brawurę i nieuwagę wiele tajemnic może ujrzeć światło dzienne.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Baranów: Nie ignoruj delikatnych sygnałów, jeśli są wysyłane stale.

Horoskop na poniedziałek dla Byków Najbliższy czas upłynie Bykom raczej w leniwej atmosferze, z dyskretnym wsparciem Marsa i Merkurego. A to zapowiada przyzwoite zdrowie i wystarczające dochody. Saturn w trygonie ze Słońcem 6 przyniesie Bykom oczekiwaną dobrą wiadomość i poparcie ludzi z prestiżem. Muszą jednak znać umiar, bo kwadratura z dobrodziejem Jowiszem i opozycja z marzycielskim Neptunem studzi nadmierne oczekiwania Byków. Muszą się cieszyć z tego, co dostaną od losu. I za bardzo się nie wychylać.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Byków: Zmiany, których pragniesz, już się rozpoczęły.

Horoskop na poniedziałek dla Bliźniąt Ostatnie miesiące w życiu wielu Bliźniąt wyglądały jak niekończąca się szamotanina i wybieranie "mniejszego zła", tylko po to, żeby nie zostać z pustymi rękoma. To krótkowzroczne myślenie i pozorne zadowalanie się tym, co akurat się natrafi, skutecznie podcina Bliźniętom metaforyczne skrzydła. Stać je na więcej - wystarczy wziąć sprawy w swoje ręce i nie chować głowy w piasek, gdy konieczne będzie podjęcie trudniejszej decyzji. Finalnie, na takiej zmianie bardzo mocno zyska ich psychika, a co się z tym wiąże, ich kondycja fizyczna, a także życie prywatne i zawodowe.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Bliźniąt: Dyscyplina może być twoją najlepszą wskazówką.

Horoskop dzienny na poniedziałek dla Raków Raki zaczną odczuwać delikatne znużenie. Może być to związane z historią, która zaczęła się już dawno i ciągle trwa. Znużenie można będzie łatwo pokonać: albo za pomocą doraźnych środków, wtedy wróci silniejsze, albo za pomocą żelaznych decyzji, wtedy będzie można pozbyć się go na zawsze.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Raków: Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy.

Horoskop dzienny na poniedziałek dla Lwów Lwy mogą wpaść w tarapaty. Nie będą one jednak wynikały z problemów w świecie zewnętrznym. Lwy mogą przeżyć coś na kształt kryzysu tożsamości. Zaczną się wątpliwości, czy na pewno jest to dobra droga. Te nieprzyjemne odczucia miną dopiero wtedy, gdy padnie pytanie, czego naprawdę trzeba wymagać od życia.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Lwów: Szanuj miłość, którą dają Ci inni.

Horoskop dzienny na poniedziałek dla Panien Panny wreszcie sobie odsapną. Poczują, że są doceniane i lubiane. Warto cieszyć się z takich momentów i doceniać je. Wiatr w twoich skrzydłach wykorzystaj w twórczy i dobry sposób. Pamiętaj też, że tam, gdzie wyraźne słońce, są też wyraźne cienie. Nie daj się omamić podszeptom tych, którzy chcą skorzystać na twoim sukcesie.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Panien: Nie odchodź, jeśli twoja wiedza nie jest wystarczająca.

Horoskop na poniedziałek dla Wag Wagi trochę odpoczną od tego ściskającego je jak w imadle gnębiciela, który od dłuższego czasu działa na ich korzyść, ale metodą bardzo bolesną. Pozrywał słabe związki, wrzucił zawodowo na głęboką wodę, zerwał łuski z oczu. Wagi będą mniej zestresowane. Wagi nawet trochę poszaleją i zabawią się, ale gwiazdy przywołają je do porządku. Wagi do ekscesów się nie nadają.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Wag: Miłość romantyczna ma różne oblicza i z każdym rokiem wygląda nieco inaczej.

Horoskop na poniedziałek dla Skorpionów Skorpiony wrócą do rzeczywistości, staną się racjonalne, chłodno obliczą, co im się bardziej opłaca. Zachowają swój urok osobisty, lecz zastanowią się trzy razy nad działalnością społeczną czy charytatywną, stracą też zaufanie do ludzi, którym wcześniej zawierzyły. Zapowiada, że taka sceptyczna postawa okaże się dla Skorpionów korzystna. Wszelkie zmiany, jakich dokonają Skorpiony, będą rozsądne i pomyślne dla tych upartych, lecz w gruncie rzeczy pomocnych i współczujących.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Skorpionów: Twoją rolą nie jest zabawianie wszystkich wokół.

Horoskop na dziś (1.11.2021) dla Strzelców Niejasna sytuacja wyjaśni się niebawem, gdy Merkury, Wenus i Księżyc ustawią się w sekstylach z Jowiszem. Piękny układ. Nie tylko Jowisz, ale także inne gwiazdy wspierają Strzelce w ich pomysłach. Sekstyl z Merkurym przyniesie im napływ gotówki, sekstyl z Księżycem zapewni silne wsparcie kobiet, a sekstyl z Wenus podaruje im na deser udane życie osobiste i sympatię ludzi.

Porada z horoskopu na dziś (1.11.2021) dla Strzelców: Pamiętaj o starych, sprawdzonych przyjaciołach.

Horoskop na poniedziałek dla Koziorożców Kochasz życie, ale ono czasami daje się we znaki. Nie zawsze udaje Ci się przezwyciężyć smutek, gdy dzieje się coś nie po Twojej myśli. Musisz nauczyć się, jak łapać równowagę. Czasami konieczne jest schowanie dumy do kieszeni, czasami musisz przesunąć granicę bólu.

Porada z horoskopu na dziś (1.11.2021) dla Koziorożców: Twoje marzenia są równie ważne jak Twoich najbliższych.

