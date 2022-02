Horoskop dzienny na 11.02 (jutro, piątek). Które znaki zodiaku powinny zostać w domu?

Co przewidziała wróżka Xandra dla wszystkich znaków zodiaku na 11.02.2022?

Przeczytaj horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Sprawdź, co według horoskopu wydarzy się w piątek 11.02.2022. Czy Cię to ucieszy? Sprawdź horoskop na jutro (piątek, 11.02.2022) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na piątek dla Wodników

Wodniki złapią nowy wiatr w żagle. Niech cieszą się nim, ponieważ dobrze wykorzystany wiatr może okazać się zbawienny dla ich kariery i spokoju wewnętrznego. Warto skupić się też na życiu rodzinnym. Każda chwila spędzona z bliskimi jest bezcenna, ponieważ czas mija bardzo szybko. Wodniki mogą się poczuć nieco zdezorientowane zmieniającym się układem wokół nich. Może się okazać, że krąg znajomych, który trzymają od jakiegoś czasu, trochę się zmieni.

Porada z horoskopu na piątek dla Wodników: Nie ma nic złego w marzeniu o wielkich rzeczach.

Horoskop dzienny na piątek dla Ryb Ryby nie będą w najbliższym czasie za bardzo zapracowane, gwiazdy nie każą im biegać za każdym zleceniem. I tak będą robić dobre wrażenie. Wenus w sekstylu z Jowiszem zapewnia im stabilizację i dawkę szczęścia. Muszą tylko uważać na to, żeby nie wpadać w konflikty, bo w starciach nie wygrają, zapowiada to kwadratura Marsa. Unikając kłótni i konfrontacji, do czego zresztą nie trzeba Ryb namawiać, nie będą rozpaczać.

Porada z horoskopu na piątek dla Ryb: Prawdziwą siłę zdobywa się w prawdziwych walkach.

Horoskop dzienny na piątek dla Baranów Niejasna sytuacja wyjaśni się niebawem, gdy Merkury, Wenus i Księżyc ustawią się w sekstylach z Jowiszem. Piękny układ. Nie tylko Jowisz, ale także inne gwiazdy wspierają Barany w ich pomysłach. Sekstyl z Merkurym przyniesie im napływ gotówki, sekstyl z Księżycem zapewni silne wsparcie kobiet, a sekstyl z Wenus podaruje im na deser udane życie osobiste i sympatię ludzi.

Porada z horoskopu na piątek dla Baranów: Ciesz się swoimi zaletami.

Horoskop na piątek dla Byków W najbliższym czasie natrafi się okazja do zemsty na osobie, która mocno zaszła Bykom za skórę. Osoby spod tego znaku zodiaku długo potrafią pamiętać o doznanych krzywdach, aby później rozkoszować się "chłodną zemstą". Byki, pamiętajcie tylko o jednym - nie czyń drugiemu, co Tobie nie miłe, chęć odpłacenia pięknym za nadobne może się na Was odbić i spowodować negatywne konsekwencje.

Porada z horoskopu na piątek dla Byków: Zostań w miejscu, jeśli ciągle nie jesteś gotowy.

Horoskop dzienny na piątek dla Bliźniąt Osoby będące w długoletnich związkach wpuszczą do swojej relacji nową energię i ogień, który być może w ostatnich miesiącach nieco przygasł. Z kolei single mają szansę na rozpoczęcie nowej, ekscytującej przygody - motyle w brzuchu z pewnością pojawią się niejednokrotnie! Bliźnięta powinny pamiętać, że wartościowa i godna uwagi relacja rzadko wygląda jak ta, rodem z komedii romantycznej. Nie wolno lekceważyć zatem drobnych gestów, sygnałów i po prostu dać się porwać emocjom. Gwiazdy przewidują dla Bliźniąt także... czas miłości do samego siebie! Akceptacja i dobre postrzeganie swojej osoby są podstawą do budowania i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi.

Porada z horoskopu na piątek dla Bliźniąt: Pewne szanse przychodzą tylko raz

Horoskop na jutro (11.02.2022) dla Raków Nadchodzący czas nie będzie najłatwiejszy dla Raków, ale ze wszystkich trudności uda im się wyjść obronną ręką. Raki mogą spodziewać się licznych zawirowań i wyzwań na gruncie zawodowym, jednak ostatecznie sprawy te przyjmą pozytywny obrót. Przepowiednie dla Raków jeśli chodzi o relacje, zwiastują burze, po których jednak wyjdzie słońce.

Porada z horoskopu na piątek dla Raków: Najczęściej ogranicza nas tylko strach.

Horoskop dzienny na piątek dla Lwów Najbliższy czas będzie świetnym momentem i okazją na poprawienie lub ożywienie rodzinnych relacji. Lwy nie powinny bać się wyciągnąć ręki i wyjść z propozycją. To może być coś naprawdę drobnego, jak np. wspólny spacer czy maraton filmowy - gest zostanie doceniony. Taka forma spędzenia wolnego czasu dobrze wpłynie na ich samopoczucie i naładuje pozytywną energią na okres pełen wyzwań.

Porada z horoskopu na piątek dla Lwów: Zdrowie jest najważniejsze.

Horoskop na piątek dla Panien Horoskop dla Panien proponuje skupienie się na dobroci względem siebie. W ostatnich miesiącach, z różnych powodów, musiałeś być względem siebie wyjątkowo surowy. Teraz spróbuj spojrzeć na siebie przez pryzmat dobrych intencji – być może twoje ostatnie porażki wynikają po prostu z braku czasu. Bądź dla siebie najlepszym przyjacielem. Zachowaj jednak obiektywizm – szczerość to podstawa przyjaźni.

Porada z horoskopu na piątek dla Panien: Najwięcej błędów popełniamy wtedy, gdy targają nami największe emocje.