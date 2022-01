Horoskop dzienny na 11.01 (dziś, wtorek). Które znaki zodiaku będą miały trudny dzień?

Horoskop dla Wodników mówi o konieczności obserwowania siebie. Zwróć się do swojego wnętrza. Jeśli oddajesz innym możliwość decydowania o Tobie, nigdy nie znajdziesz satysfakcji. Musisz wziąć sprawy w swoje ręce i przeanalizować swoje pragnienia. Tylko Ty masz siłę sprawczą, która może poprowadzić Cię do prawdziwego spełnienia.

Horoskop dzienny na wtorek dla Ryb

Ryby będą mogły nieco zwolnić i zająć się tym, na co do tej pory nie miały siły, ani czasu. Ryby będące w związkach, powinny poświęcić więcej czasu swoim partnerom lub partnerkom, bowiem w ostatnich tygodniach drugie połówki miały prawo czuć się nieco zaniedbane. To także dobry moment na nadrobienie towarzyskich zaległości. Świetnym pomysłem będzie wspólny wypad do kina czy na miasto. Los uśmiechnie się także do portfeli - nieoczekiwany zastrzyk gotówki jest w zasięgu wzroku.