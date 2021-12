Horoskop dzienny na 10.12 (dziś, piątek). Które znaki zodiaku powinny wyznać miłość?

Co przewidziała wróżka Xandra dla wszystkich znaków zodiaku na 10.12.2021

Zobacz horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich bliskich na dzisiaj? Przekonaj się, co według horoskopu może się wydarzyć w piątek 10.12.2021. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Zobacz horoskop na dziś (piątek, 10.12.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na piątek dla Wodników Wszystko wskazuje na to, że osoby spod tego znaku zodiaku nabiorą wiatru w żagle. Na horyzoncie Wodników pojawi się nowa osoba, która może sporo namieszać w ich życiu i zmienić je. Czy na lepsze? To zależy już od czujności Wodników. Warto wykorzystać zdolność zaskarbiania sympatii innych, ale stosować zasadę ograniczonego zaufania.

Porada z horoskopu na piątek dla Wodników: Serce także daje podpowiedzi.

Horoskop na dziś (10.12.2021) dla Ryb #Zodiaki_mianownik będą miały szansę ułożyć życie od nowa. Nie będzie to łatwe zadanie, ponieważ wymaga ono sporej ilości odwagi i pracy, jednak w ostatecznym rozrachunku okaże się błogosławieństwem. Przemęczenie i rutyna nareszcie ustąpią miejsca ekscytacji i inspiracji. Warto poświęcić się i nie szczędzić wysiłku podczas przemeblowywania otoczenia. Być może padnie decyzja o zmianie pracy lub przeprowadzce. Początki nie będą łatwe, może wystąpić zniechęcenie i strach. Na szczęście nagroda szybko rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące odważnych decyzji.

Porada z horoskopu na piątek dla Ryb: Dbanie o siebie może być przyjemne – nie traktuj tego jak przykry obowiązek.

Horoskop na dziś (10.12.2021) dla Baranów Silniej ujawnią się charakterystyczne cechy Baranów, takie jak współczucie, wierność w przyjaźni, opiekuńczość. Ale uwaga, Barany nigdy nie zapominają wyrządzonych przykrości, dlatego trzeba się z nimi ostrożnie obchodzić. Jowisz objawi Baranom swoją łaskawość w korzystnym trygonie, a do dobroczyńców dołączą wkrótce planety Mars i Wenus. Pierwsza z nich obdarzy Barany energią, a druga powodzeniem w miłości.

Porada z horoskopu na piątek dla Baranów: Miłość ma cienie i blaski.

Horoskop na dziś (10.12.2021) dla Byków Nigdy się nie dowiesz, czy Twój przyjaciel jest prawdziwym przyjacielem, póki go nie sprawdzisz. Dlatego bądź uważny, kiedy przyjdzie czas próby. Możesz być zaskoczony, jak wiele jesteś w stanie stracić w jednej chwili, kiedy przyjaciel nie zda testu. Nie powierzaj swojego serca tym, którzy nie są sprawdzeni. Naiwność nie popłaca.

Porada z horoskopu na dziś (10.12.2021) dla Byków: Pamiętaj o tym, że wytrwałość popłaca – prędzej lub później.

Horoskop na piątek dla Bliźniąt Bliźnięta poczują dużo szczęścia. Zostaną roztopione ich strudzone serca. Warto w takiej chwili docenić to, co się ma. Przez wiele lat pracowały na to, gdzie znajdują się teraz. Właśnie dlatego warto docenić swoje starania. To duże szczęście. Niech Bliźnięta odświeżą nieco swoje życie towarzyskie, pobędą ze swoimi przyjaciółmi. Szczęście należy przeżywać wspólnie.

Porada z horoskopu na piątek dla Bliźniąt: Skup się na tym, co daje Ci frajdę.

Horoskop dzienny na piątek dla Raków Raki będą miały chwilę na refleksję. Warto zatrzymać się i spojrzeć surowym okiem na życie. Jeśli ciągle będziesz popełniać te same błędy, cały czas będziesz wpadać w identyczne schematy. Przeszkadza Ci to, że cyklicznie wchodzisz do podobnego kręgu frustracji? Jeśli nie przeanalizujesz swojego życia w należyty sposób, nie uda Ci się uciec od błędów.

Porada z horoskopu na piątek dla Raków: Nie dopuść, żeby cudze czyny wpłynęły na Twoje czyste serce.

Horoskop dzienny na piątek dla Lwów Uda ci się wreszcie uzyskać stabilność emocjonalną i psychiczną. Będziesz zadowolony z decyzji, które podjąłeś wcześniej. Wszystkie Lwy będą mogły odetchnąć z ulgą – oto po wielu miesiącach nieprzyjemnej walki, szczęście wreszcie zaczyna się uśmiechać. Zakochane w bezpieczeństwie, osoby spod znaku Lwów będą mogły w tym roku spokojnie się rozwijać. Jedynym warunkiem, który może ograniczać zapędy Lwów do stabilnego rozwoju, są wewnętrzne sprzeczności.

Porada z horoskopu na piątek dla Lwów: Nie wierz w każdą swoją fantazję.

Horoskop na dziś (10.12.2021) dla Panien Panny powinny ograniczyć swoją ekspansywność. Panny to pasja, agresja i niezależność, tymczasem gwiazdy nakazują bierność. Kwadratura ich patrona do dynamicznego Urana zapowiada, że galop jest niewskazany, najwyżej spokojny step. Panny muszą robić swoje, lecz zachowując umiar. To nie jest również czas na konflikty, bo Panny mogą w nich mocno ucierpieć, często na własne życzenie. Merkury, który zajmuje się biznesem, jest im przyjazny, pomyślnie więc rozwiążą się sprawy, które wzbudzały niepokój.

Porada z horoskopu na piątek dla Panien: Fałszywa miłość może wrócić jako prawdziwa nienawiść.

Horoskop dzienny na piątek dla Wag W najbliższym czasie Wagi powinny poświęcić sobie dużo czasu i czułości, traktować siebie tak, jak traktuje się swoich najbliższych, na których każdego dnia przelewają sporo miłości, ciepła i uwagi. Wagi nie boją się mówić głośno o swoich potrzebach, pragnieniach czy marzeniach. Bliscy z pewnością czekają na szansę, aby móc się odwdzięczyć. Warto im to ułatwić - zamiast ciągłego zarzekania się, że Wagi niczego nie potrzebują i poradzą sobie sami lub same, dajcie się rozpieszczać i nosić na rękach. Takie duchowe spa będzie miało bardzo dobry wpływ nie tylko na samopoczucie, ale także na relacje ze znajomymi czy współpracownikami.

Porada z horoskopu na dziś (10.12.2021) dla Wag: Nie oczekuj niemożliwego.

Horoskop na piątek dla Skorpionów Zagrożeniem dla Skorpionów będzie nadmierne przeżywanie straconych szans. Nie przejmuj się nimi i nie przywiązuj do nich wagi – musisz pogodzić się z tym, że popełniłeś pewne błędy. Wyciągnij wnioski, postaraj się spłacić swoje długi i czekaj na nowe szanse.

Porada z horoskopu na dziś (10.12.2021) dla Skorpionów: Odpocznij i rób to, na co masz ochotę.

Horoskop dzienny na piątek dla Strzelców Gwiazdy są łaskawe dla Strzelców. Otrzymają większą dawkę optymizmu i pozytywnego myślenia o przyszłości, wzmocni się też ich wielkoduszność i serdeczność. Życie towarzyskie Strzelców rozkwitnie. Strzelce są materialistami, są przyziemne, troszczą się głównie o rodzinną spiżarnię, ale zwrócą uwagę także na sprawy ogólne, społeczne, wyższego rzędu.

Porada z horoskopu na piątek dla Strzelców: Nie bój się oceny, większość osób tak naprawdę interesuje się wyłącznie sobą.

Horoskop na dziś (10.12.2021) dla Koziorożców Dla Koziorożców rozpocznie się szczególnie kreatywny okres. Po nieco ospałym czasie, kolejne miesiące przyniosą zew świeżości, który obudzi umysł osób spod znaku Koziorożców do nowych pomysłów. Warto wykorzystać swoją pomysłowość w pracy, a przełożony na pewno to zauważy i doceni. Wyjątkowa lotność umysłu jest też szansą na odświeżenie relacji z innymi ludźmi oraz z samym sobą. Wprowadzi do nich nową jakość!

Porada z horoskopu na dziś (10.12.2021) dla Koziorożców: Czasami wszechświat czeka na Twoją reakcję - ta sentencja świetnie pomoże Ci przejść przez najbliższe tygodnie. Dzięki działaniu i odpowiedniej reakcji, możesz pomóc zarówno swoim bliskim, jak i sobie.

