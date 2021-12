Horoskop dla Wodników na grudzień 2021. Co gwiazdy przepowiadają Twojemu znakowi zodiaku w tym miesiącu?

Kup sobie coś, co po prostu Cię rozbawi. Podchodzisz do życia zdecydowanie zbyt poważnie. Trudno ocenić, jaki wpływ na Twój humor ma tak surowa postawa. Dlatego postaraj się zrobić coś, co będzie dla Ciebie elementem radości. Przyda się odrobina uśmiechu.

Wodniki są nieskomplikowane, oczekują zwykłej kolacji z drinkami, co wcale nie znaczy, że wasza randka będzie nudna! Przygotuj się na interesującą rozmowę, ponieważ Wodniki bardziej zainteresowane są osobowością drugiej osoby i ich umiejętnością prowadzenia rozmowy niż atrakcyjnością fizyczną. Dobra nowina! Wodniki twierdzą, że nigdy nie zdradziłyby swojej drugiej połówki. Jednakże uważaj, ponieważ jest bardziej prawdopodobne, że osoby spod tego znaku zodiaku bardziej zainteresowane są znalezieniem przyjaciela do łóżka niż szukaniem poważnego związku.

Jakie pieniądze przewiduje horoskop dla Wodników w grudniu?

Wodniki powinny rozsądnie przyjrzeć się swoim wydatkom. Pieniądze lecą wam przez palce, ale nie macie świadomości tego, na co. Uczciwie spójrzcie, na co wydajecie pieniądze i wyeliminujcie niepotrzebne zakupy, a nie będziecie martwić się, za co przeżyć do kolejnej wypłaty.