Horoskop dla Wag na zima. Zobacz, co Cię czeka

Co czeka Wagi w miłości? Wagi wspiera pieniężny Merkury i Wenus, która dba o związki z innymi. Jednak Wenus w sekstylu z ich patronem to trudny aspekt, zapowiada relacje oparte na rozsądku, wypracowane i starannie obmyślone. W każdym razie chłodne Wagi staną się bardziej czułe, może nawet zdecydują się wyznać miłość lub nienawiść. Mars w kwadraturze do ich patrona zapowiada, że w związkach Wagi ujawnią silne emocje i wyjdą poza rutynę. Poczują ulgę.

Nemesis Now Karty Do Tarota Alchemy

Czego możesz spodziewać się w pracy?

Wagi powinny skupić się na priorytetach. Ostatnio odzywa się w was lenistwo. Koniecznie należy temu zaradzić, ponieważ przez palce przepływają szanse nie do odzyskania. Niektóre możliwości przychodzą do nas tylko raz.

Nie podejmuj teraz decyzji finansowych, bo najpewniej nie okażą się dla ciebie korzystne. Do wydatków podchodź rozsądnie i nie rób zakupów pod wpływem impulsu.