Horoskop dla Strzelców na zima. Czego możesz się spodziewać zima?

Co czeka Strzelce w miłości? Strzelce teraz chcą po prostu cieszyć się życiem. Staną się bardzo uczuciowe, rodzinne, wrażliwe. Uwaga na to, żeby ich nie urazić, bo wszystkim będą się bardzo przejmować.

Czego możesz spodziewać się w pracy?

Trygon Marsa z Plutonem zapowiada, że Strzelce będą bardziej przykładać się do spraw zawodowych niż do rozrywek.

Pieniądze mogą stanowić problem dla Strzelców. Wszystko przez to, że namnożą się wydatki. Jednak nie ma się czym martwić – kłopoty finansowe okażą się tymczasowe.