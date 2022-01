Horoskop dla Strzelców na wiosnę. Co czeka Twój znak zodiaku wiosną?

Co czeka Strzelce w miłości? Miłość u Strzelców zapowiada się bardzo ciekawie. Będzie jak w prawdziwym romansie – mnóstwo sporów, ale też cudowne rozwiązanie i ulga.

Strzelce powinny skupić się na rodzinie. To rodzina jest centrum twojej tożsamości. Im więcej w nią zainwestujesz, tym więcej uda ci się z niej wyciągnąć. Nie obawiaj się uczuć, które targają tobą w związku z myślami o rodzinie. Otwórz się na miłe doświadczenia. Twoja odwaga w tym względzie zaowocuje – paradoksalnie – większym spokojem i większym poczuciem bezpieczeństwa.

Nemesis Now Karty Do Tarota Witches Kitchen Oracle

Nemesis Now

Czerwona chusta do ochrony kart Tarota i akcesoriów magicznych- ...

Czego możesz spodziewać się w pracy?

Strzelce będą mieć przed sobą jedno z najważniejszych wyzwań. To najlepszy czas, by się go podjąć. Nowa okazja może się długo nie pojawić.

Strzelce powinny przemyśleć swoje mocno strony i rozważyć poproszenie o podwyżkę.