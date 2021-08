Horoskop dla Strzelców na jesień. Co czeka Twój znak zodiaku jesienią?

Horoskop na jesień dla Strzelców

Dość energiczne Strzelce będą mieć poczucie, że życie osiadło na mieliźnie. Stagnacja jest jednak jedynie chwilowa i warto wykorzystać ją na odpoczynek i regenerację. Później bowiem kolejne sfery życia Strzelców zaczną nabierać tempa. Strzelce będące w związkach powinny wykazać się większą uważnością na potrzeby partnera. Może on bowiem poczuć się zaniedbany i zacząć się odsuwać, a to prosta droga do zakończenia relacji.

Co czeka Strzelce w miłości?

Strzelce stracą pewność siebie. Strzelcom będzie się wydawało, że straciły cały swój wcześniejszy powab i czar. Na szczęście dość szybko zrozumieją, że ich błędne postrzeganie siebie wynika po prostu z rutyny, w którą wpadły. Strzelce będą musiały się zdecydować, czego chcą. Jeśli przygody są im potrzebne jak tlen, lepiej, żeby dość szybko skończyły ze swoim stabilnym życiem.