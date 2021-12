Horoskop dla Strzelców na grudzień 2021. Co gwiazdy przepowiadają Twojemu znakowi zodiaku w tym miesiącu?

Na horyzoncie mieni się spontaniczny wyjazd za miasto, zabawa do białego rana, nowi ludzie i doznania! Strzelce powinny nie zamykać się na to co nieznane, a już niedługo mogą przeżyć przygodę, którą będą wspominać przez wiele następnych lat.

Co jeszcze spotka Strzelce w grudniu według horoskopu?

Markury wchodzi do znaku Strzelców, co oznacza, że ludzie w tym czasie wiele zrobią dla pieniędzy. Mogą też być bezwzględni. W sprawach finansowych wiele będzie działo się pod stołem, w tajemnicy. Strzelce mogą dostać ofertę nielegalnego zarobku lub udziału w czymś niezgodnym z prawem. Muszą uważać, bo Księżyc w trygonie do Marsa zamazuje realny osąd sytuacji. Nie warto działać pochopnie i wierzyć w cudze piękne obietnice. Wenus, która wejdzie do znaku Strzelców, też ostrzega przed zauroczeniem, które ktoś wykorzysta dla własnych korzyści. Wenus w Strzelcach jest na wygnaniu, taki układ jest skomplikowany, pozwala na trafne decyzje osobom o artystycznych talentach, reszta musi uważać na to, kto im składa ofertę i z kim się wiążą.