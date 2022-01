Horoskop dla Skorpionów na zima. Co czeka Twój znak zodiaku zima?

Co czeka Skorpiony w miłości? Skorpiony z jednej strony postrzega się jako energiczne i elastyczne, zaś z drugiej jako egocentryczne i nerwowe. Zodiakalne Skorpiony nie lubią jednak samotności, do szczęścia niezbędna jest im bratnia dusza. Nierzadko wspomina się również o tym, że Skorpiony w miłosnych relacjach są bardzo zaangażowane i pełne ognia!

Czego możesz spodziewać się w pracy?

Zbliża się dobra passa zawodowa. Skorpiony uznają, że lenistwo się nie opłaca, ważna jest operatywność. Pchane ambicją i potrzebą działania Skorpiony odzyskają inicjatywę. Skorpiony szybko odzyskają to, co straciły podczas biznesowej flauty, czyli ciszy morskiej.

Poluzujcie nieco swoje zasady, bo uchodzicie za dusigrosze. Pieniądze nie są po to, by leżeć nieużywane. Oczywiście, trzeba mieć oszczędności, ale można też pozwolić sobie na drobne przyjemności.