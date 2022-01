Horoskop dla Skorpionów na styczeń 2022. Sprawdź, co czeka Cię w tym miesiącu według gwiazd

Co jeszcze spotka Skorpiony w styczniu według horoskopu?

Idealizm zodiakalnych Skorpionów może ich doprowadzić do kryzysu. To nie będzie łatwy czas, a z kłody pod nogi będą rzucane ze wszystkich stron. Nadchodzący czas zweryfikuje wiele przekonań i nadziei Skorpionów i, niestety, okażą się one złudne i zawodne. To z kolei spowoduje wycofanie się i ograniczenie kontaktów społecznych.