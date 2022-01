Horoskop dla Ryb na zima. Sprawdź, co przygotowały dla Ciebie gwiazdy

Horoskop dla Ryb mówi o tym, żeby się dystansować. Musicie złapać dystans do wszystkiego: pracy, rodziny, przyjaciół i własnych wad. Dystans będzie wam bardzo potrzebny, ponieważ niedługo czeka was rozwojowy kryzys. Będziecie musieli podjąć trudną decyzję.

Horoskop dla Ryb na zima. Zobacz, co czeka Twój znak zodiaku zima. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy? Czego możesz spodziewać się w miłości, pracy oraz jak będą wyglądać sprawy finansowe? Sprawdź horoskop dla Ryb na zima, a nic Cię nie zaskoczy.

Horoskop na zima dla Ryb Osoby będące w długoletnich związkach wpuszczą do swojej relacji nową energię i ogień, który być może w ostatnich miesiącach nieco przygasł. Z kolei single mają szansę na rozpoczęcie nowej, ekscytującej przygody - motyle w brzuchu z pewnością pojawią się niejednokrotnie! Ryby powinny pamiętać, że wartościowa i godna uwagi relacja rzadko wygląda jak ta, rodem z komedii romantycznej. Nie wolno lekceważyć zatem drobnych gestów, sygnałów i po prostu dać się porwać emocjom. Gwiazdy przewidują dla Ryb także... czas miłości do samego siebie! Akceptacja i dobre postrzeganie swojej osoby są podstawą do budowania i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi. Co czeka Ryby w miłości?

Ryby niestety będą latem męczyły się z powodu tęsknoty. Może to być tęsknota za dawną miłością, być może za minionymi perspektywami. Pewne szanse już nigdy nie powrócą. Nie trzeba się jednak tym martwić.

Czasami lojalność wynika z konieczności żerowania.

Czego możesz spodziewać się w pracy?

Ryby w najbliższym czasie będą nieco zmęczone, ale też pełne nadziei na nowe jutro. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz – nie można o tym zapominać. To ostatni dzwonek na rozpoczęcie zaplanowanych przedsięwzięć. Im później zostaną one rozpoczęte, tym gorsze rezultaty przyniosą. Warto mieć to na uwadze.

Ryby powinny wystrzegać się w tym miesiącu spotkań z ludźmi, którzy będą chcieli pożyczyć pieniądze lub prosić o pomoc w sferze zawodowej. To pułapka. Takie spotkania będą kończyć się niekorzystnie dla Ryb.

To może Cię zainteresować Prezent gwiazdkowy bez pudła? Zapytaj o znak zodiaku

Co jeszcze czeka Ryby zima?

Horoskop dla Ryb mówi o tym, żeby się dystansować. Musicie złapać dystans do wszystkiego: pracy, rodziny, przyjaciół i własnych wad. Dystans będzie wam bardzo potrzebny, ponieważ niedługo czeka was rozwojowy kryzys. Będziecie musieli podjąć trudną decyzję.