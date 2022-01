Horoskop dla Ryb na styczeń 2022. Co gwiazdy przepowiadają Twojemu znakowi zodiaku w tym miesiącu?

Zbliża się dobra passa zawodowa. Ryby uznają, że lenistwo się nie opłaca, ważna jest operatywność. Pchane ambicją i potrzebą działania Ryby odzyskają inicjatywę. Ryby szybko odzyskają to, co straciły podczas biznesowej flauty, czyli ciszy morskiej.

Jakie pieniądze przewiduje horoskop dla Ryb w styczniu?

Ryby nie muszą bać się większych kłopotów. Merkury wejdzie do znaku Ryb, co poprawi ich sytuację finansową. Mogą spodziewać się zwrotu pieniędzy, korzystnego zakupu czy darowizny. Merkury przywraca harmonię i sprawiedliwość, jeśli więc Rybom coś dobrego się należy, to na pewno do nich przyjdzie.