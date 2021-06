Horoskop dla Ryb na lipiec 2021. Co gwiazdy przepowiadają Twojemu znakowi zodiaku w następnym miesiącu?

Ryby poczują się nieco zaniedbywane przez otoczenie. Samotność z tego wynikająca może się jednak okazać błogosławieństwem. Wreszcie mogą odpocząć od cudzego biadolenia i skupić się na sobie. Pomoże to również zastanowić się w spokoju, co może uszczęśliwiać oraz czego brakuje w życiu.

W najbliższym czasie natrafi się okazja do zemsty na osobie, która mocno zaszła Rybom za skórę. Osoby spod tego znaku zodiaku długo potrafią pamiętać o doznanych krzywdach, aby później rozkoszować się "chłodną zemstą". Ryby, pamiętajcie tylko o jednym - nie czyń drugiemu, co Tobie nie miłe, chęć odpłacenia pięknym za nadobne może się na Was odbić i spowodować negatywne konsekwencje.

Miłosny horoskop na lipiec dla Ryb

Ryby powinny nabrać więcej dystansu i przestać wszystko tak brać do siebie. Niektórzy już teraz boją się mówić im cokolwiek, bo nigdy nie wiadomo, co je urazi. Skoro Ryby wiedzą, że świat i ludzie nie są idealni, to niech uświadomią sobie, że oni też nie są. To na pewno poprawi relacje z innymi.