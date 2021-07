Horoskop dla Ryb na lato. Sprawdź, co przygotowały dla Ciebie gwiazdy

Horoskop na lato dla Ryb

Ryby będą musiały stanąć przed kilkoma dylematami. Warto rozważyć każdą z możliwych opcji - od podjętych w czerwcu decyzji będzie zależało wyjątkowo dużo. Najważniejszą radą, którą powinny przyjąć Ryby w tym miesiącu jest zaakceptowanie zasady: "Szczerość daje równowagę". Ryby mają tendencję do przesady - cieszą się zbyt mocno i cierpią zbyt mocno. Dystans i chłodny ogląd sprawy pozwoli znaleźć najbardziej korzystne rozwiązanie.

Co czeka Ryby w miłości?

To idealny moment na to, by poczuć, jak radosne może być życie.