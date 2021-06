Horoskop dla Raków na lipiec 2021. Co gwiazdy przepowiadają Twojemu znakowi zodiaku w następnym miesiącu?

Raki w nadchodzącym czasie będą się nadmiernie stresować. To zupełnie niepotrzebne. Pamiętajcie - każdy w życiu przeżywa wzloty i upadki. Byliście już szczęśliwi i będziecie znowu. Nie można wiecznie być na szczycie.

Miłosny horoskop na lipiec dla Raków

O miłość i przyjaźń trzeba walczyć. Nie wymagaj od innych tego, czego sam nie dajesz. Ludzie będą traktowali Cię dokładnie tak, jak Ty ich. Potrzebujesz wsparcia? Dostaniesz je tylko od tych osób, którym kiedyś go udzieliłeś. Chcesz trochę frajdy? Nie otrzymasz jej od tych, którzy kojarzą Cię z wyzyskiem i nakładaniem zbyt dużych wymagań. Pamiętaj, że wszystko, co uczyniłeś komuś, wróci do Ciebie.