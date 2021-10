Horoskop dla Raków na jesień. Co czeka Twój znak zodiaku jesień?

Kup sobie coś, co po prostu Cię rozbawi. Podchodzisz do życia zdecydowanie zbyt poważnie. Trudno ocenić, jaki wpływ na Twój humor ma tak surowa postawa. Dlatego postaraj się zrobić coś, co będzie dla Ciebie elementem radości. Przyda się odrobina uśmiechu.

CC0