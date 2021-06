Horoskop dla Panien na lato. Zobacz, co Cię czeka

Co czeka Panny w miłości? To dobry czas na zawieranie znajomości lub rozkwit związku. Ale odrobina nieufności jest bardzo wskazana.

Panny powinny trzymać się ziemi, bo wpływ Księżyca może wam zaszkodzić na długo. Księżyc w opozycji do patrona Panien chętnie wprowadza w błąd. Lepiej w tym czasie nie słuchać czarnowidzów i dokładnie sprawdzać podane fakty. Pomyłki mogą was wiele kosztować. Czujecie, że uczucie w związkach rozkwita? Ocena sytuacji może jednak być mylna. Prawda o uczuciu wyjdzie na jaw niedługo.

Czego możesz spodziewać się w pracy?

Panny wykażą się sporą intuicją w kierowaniu swoją karierą. Pomoże im w tym Księżyc. W pracy zawodowej nie grożą im żadne kłopoty. Pod warunkiem, że jej akurat nie zmieniają. Merkury w kwadraturze do Urana, symbolu zmian, doradza, że bardziej opłacalne jest trzymanie się tego, co dobrze znane.

Zastanów się, czego oczekujesz. Z wróżby wynika, że potrzebujesz dużej kwoty do inwestowania, ale nie wiesz, jak ją zdobyć i jak inwestować. Skup się przede wszystkim na zdobywaniu wiedzy o pieniądzach.