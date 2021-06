Horoskop dla Panien na lato. Co przepowiadają gwiazdy dla Twojego znaku zodiaku?

Co czeka Panny w miłości? To dobry czas na zawieranie znajomości lub rozkwit związku. Ale odrobina nieufności jest bardzo wskazana.

Panny powinny trzymać się ziemi, bo wpływ Księżyca może wam zaszkodzić na długo. Księżyc w opozycji do patrona Panien chętnie wprowadza w błąd. Lepiej w tym czasie nie słuchać czarnowidzów i dokładnie sprawdzać podane fakty. Pomyłki mogą was wiele kosztować. Czujecie, że uczucie w związkach rozkwita? Ocena sytuacji może jednak być mylna. Prawda o uczuciu wyjdzie na jaw niedługo.

Czego możesz spodziewać się w pracy?

Panny wykażą się sporą intuicją w kierowaniu swoją karierą. Pomoże im w tym Księżyc. W pracy zawodowej nie grożą im żadne kłopoty. Pod warunkiem, że jej akurat nie zmieniają. Merkury w kwadraturze do Urana, symbolu zmian, doradza, że bardziej opłacalne jest trzymanie się tego, co dobrze znane.

Panny powinny twardo negocjować warunki. Nie dopuść do sytuacji, gdy ze względu na ewentualną kłótnię rezygnujesz z czegoś, co ci się należy.