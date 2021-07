Horoskop dla Panien na jesień. Sprawdź, co przygotowały dla Ciebie gwiazdy

Horoskop na jesień dla Panien

Zwiększy się dobroduszność Panien, więc można prosić o przysługi, ale łatwe, bo kondycja Panien w najbliższym czasie nie będzie najlepsza. Mimo to jak zagrają, to zatańczy jeszcze. Sekstyl Plutona do patronki Panien ściągnie do nich znajomych z dawnych lat. W ogóle Panny przypomną sobie, że muszą załatwić zaległe sprawy. Śmiało, bo Saturn ustawia się w przyjaznym sekstylu. Dobrze mieć Plutona i Saturna po swojej stronie, ale ta dwójka wygrzebie z przeszłości każdą kwestię, o której Panny chciałyby zapomnieć.

Co czeka Panny w miłości?

W gwiazdach widać szczęście, choć szczęście najlepiej zobaczyć w oczach kogoś, kto od dawna był bliski. Brakowało tylko odwagi. Tym razem warto dać z siebie wszystko.