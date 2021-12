Horoskop dla Lwów na styczeń 2022. Sprawdź, co czeka Cię w następnym miesiącu według gwiazd

Osoby będące w długoletnich związkach wpuszczą do swojej relacji nową energię i ogień, który być może w ostatnich miesiącach nieco przygasł. Z kolei single mają szansę na rozpoczęcie nowej, ekscytującej przygody - motyle w brzuchu z pewnością pojawią się niejednokrotnie! Lwy powinny pamiętać, że wartościowa i godna uwagi relacja rzadko wygląda jak ta, rodem z komedii romantycznej. Nie wolno lekceważyć zatem drobnych gestów, sygnałów i po prostu dać się porwać emocjom. Gwiazdy przewidują dla Lwów także... czas miłości do samego siebie! Akceptacja i dobre postrzeganie swojej osoby są podstawą do budowania i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi.

Miłosny horoskop na styczeń dla Lwów

Nie oczekuj seksu po pierwszej randce, to nie jest w stylu Lwów. Osoby spod tego znaku wolą poczekać z bliskością fizyczną, nawet jeśli zainteresowane są romansem lub znalezieniem przyjaciela do łóżka. Jednakże, nie znaczy to, że są niewinne. Lwy potrafią przyprawić swojemu partnerowi rogi, więc miej to na uwadze spotykając się z osobą spod tego znaku.