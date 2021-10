Horoskop dla Lwów na jesień. Czego możesz się spodziewać jesień?

Co czeka Lwy w miłości? Lwy będą musiały uporać się ze zdradą. Nie tylko tą płynącą ze strony partnera, ale także osoby, którą do tej pory Lwy uważały za bliskiego przyjaciela.

Horoskop dla Lwów przestrzega przed ciągłością konsekwencji. Nie uciekniesz przed skutkami złych decyzji tylko dlatego, że okazały się niekorzystne. Im szybciej rozprawisz się z demonami przeszłości, tym lepiej dla Ciebie. Horoskop to doskonała lekcja podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Nie krzywdź się, dokonując w pośpiechu nieprzemyślanego wyboru.

The Labirynth Tarot Luis Royo

Czego możesz spodziewać się w pracy?

Zamiast dusić w sobie pewne rzeczy, warto się nimi dzielić. Nie tylko Lwy widzą, że źle się dzieje w firmie. Wspólna rozmowa sprzyja burzy mózgów i opracowaniu skutecznych rozwiązań, które poprawią sytuację.

Jeśli od dłuższego czasu chodzi wam po głowach ryzykowna decyzja finansowa, to nadchodzący czas będzie najlepszy, by w końcu ją podjąć. Układ gwiazd będzie sprzyjał Lwom w zmianie pracy czy zaciągnięciu kredytu. A może to czas na wystartowanie z własnym biznesem?