Horoskop dla Koziorożców na lipiec 2021. Co gwiazdy przepowiadają Twojemu znakowi zodiaku w następnym miesiącu?

Co jeszcze spotka Koziorożce w lipcu według horoskopu?

Kwadratura Saturna do Słońca przyniesie Koziorożcom kilka pochmurnych dni; może pojawią się jakieś pożegnania, powrócą niezałatwione sprawy z przeszłości, pesymizm. Saturn w takim układzie często wpływa na to, że Koziorożce wpadają w ponure nastroje, widzą tylko gorsze strony życia. A jednak wtedy nadejdzie pomoc ze strony dobroczynnego Jowisza, który ustawi się w życzliwym sekstylu ze Słońcem i sprawi, że Koziorożcom spełni się jakieś marzenie. Świat się trochę rozjaśni, chociaż za progiem już czyha Pluton w kwadraturze. Koziorożce muszą więc uważać, żeby nie narazić się komuś silniejszemu od siebie. Mogą poczuć się osamotnione i niezrozumiane, ale to tylko takie klimaty. Pluton uczy, że czas mija i trzeba pogodzić się ze zmianami, które w rezultacie mogą obrócić się na lepsze.