Horoskop dla Byków na styczeń 2022. Sprawdź, co czeka Cię w następnym miesiącu według gwiazd

Co jeszcze spotka Byki w styczniu według horoskopu?

Ostrożność w każdej dziedzinie zaleca kwadratura Wenus do Plutona. Pluton w tym układzie sprawi, że mogą powrócić stare dolegliwości, również te spowodowane stresem. Byki mogą być źle zrozumiane, mijać się z odczuciami innych, drażnić otoczenie. Uwaga więc na wymianę zdań z szefem, bliską osobą czy urzędnikami. Nie jest to również czas na kupowanie ważnej garderoby czy meblowanie mieszkania. Bykom może się podobać to, co niemodne i kiedy przejrzą na oczy, pożałują nabytku. Najlepiej dla nich, żeby nie szukały nowości, a cieszyły się z tego, co już mają. Opozycja planety zmian Urana do Wenus potwierdza, żeby trzymać się swojego miejsca i obowiązków.