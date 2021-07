Horoskop dla Byków na lato. Czego możesz się spodziewać latem?

Horoskop na lato dla Byków

W najbliższym czasie silny wpływ Luny wzmocni ich wyobraźnię, współczucie i empatię. Byki mają skłonność do poświęceń w imię racji nadrzędnych, w nadchodzący czasie znajdzie się sporo chętnych, żeby to wykorzystać. Jednak planety zadbają o to, żeby nie stały się ofiarami osób bez skrupułów i mocniej stały na ziemi. Uprzejme zwykle Byki pod wpływem Saturna zaczną się bronić i mówić prawdę prosto w oczy. Zostaną też uzbrojone w wyjątkową intuicję, która pozwoli im podejmować słuszne decyzje.

Co czeka Byki w miłości?

O związek musisz codziennie walczyć. Nie myśl, że jeśli raz coś zdobyłeś, to już jest twoje na zawsze.