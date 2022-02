Horoskop dla Bliźniąt na luty 2022. Sprawdź, co czeka Cię w tym miesiącu według gwiazd

Co jeszcze spotka Bliźnięta w lutym według horoskopu?

Bliźnięta docenią szczęście, które budowały długo. Pogodzą się także z tym, co utraciły już na zawsze, a co prześladowało je jeszcze do niedawna. Akceptacja tego, co nieuchronne, otworzy Bliźnięta na nowe doświadczenia. Będą wiedziały, że pewnych zmian i decyzji się nie cofnie, ale nie oznacza to, że życie musi być gorzkie. Bliźnięta wybaczą innym i samym sobie. Dzięki temu uda im się uspokoić i… zaczną myśleć o spełnianiu nowych marzeń. Znajdą zupełnie nowe możliwości rozwoju i spełnienia. Plany te mogą być zaskakujące nie tylko dla samych Bliźniąt, ale także dla ich najbliższego otoczenia – ich przyjaciele i rodzina mogą być wręcz zmartwione takimi decyzjami. Ich troska jest jednak zbędna. Nowe marzenia to wiatr w skrzydła dla nieco zniechęconych, a przede wszystkim wystraszonych Bliźniąt.