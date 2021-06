Horoskop dla Bliźniąt na lato. Zobacz, co Cię czeka

Horoskop na lato dla Bliźniąt

Horoskop dla Bliźniąt mówi o tym, że potrzebne jest Ci wyciszenie. Musisz mieć chwilę oddechu, żeby złapać dystans do tego, co już się wydarzyło. Skup się na leczeniu ran i spoglądaniu w przyszłość. Cisza i konsekwentne rozwijanie umiejętności będą dla Ciebie najlepsze. Wypoczywaj starannie – czasu przeznaczonego na wyciszenie nie możesz marnotrawić.

Co czeka Bliźnięta w miłości?

Zakochaj się w samym sobie. To najlepsza rada na najbliższy cza. Jeśli nie będziesz sam siebie darzył szacunkiem, nikt inny tego nie zrobi. Miłość własna to najlepszy przepis na atrakcyjność. Kochaj siebie na tyle, żeby dobrze o siebie zadbać.