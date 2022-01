Horoskop dla Baranów na wiosnę. Sprawdź, co przygotowały dla Ciebie gwiazdy

Czego możesz spodziewać się w pracy? Rozwój jest potrzebny do życia tak samo jak powietrze. Kieruj się pasją i nie zważaj na porażki. Przeszkoda nie oznacza mety – wiele zależy od tego, jakie sam stawiasz sobie granice. Ale pamiętaj też o zabawie. Wino i śpiew – w odpowiednich ilościach – nikomu nie zaszkodziły. Mars i Merkury utworzą przyjazną dla Baranów koniunkcję, co oznacza, że sprawy finansowe ułożą się dla nich pomyślnie. Mogą zawalczyć o lepszą czy dodatkową pracę, oczekiwać korzystnych propozycji. Mars w trygonie z Saturnem zapowiada, że kwestie urzędowe uda się załatwić nareszcie z powodzeniem.

Co jeszcze czeka Barany wiosną?

Barany będą tęsknić do dawnego życia. Demony przeszłości mogą je wręcz prześladować. Czy jest na to jakaś rada? Oczywiście! Barany powinny wręcz obsesyjnie rozliczać się z dawnymi czasami: co było błędem? Co wam pomogło? Szczere odpowiedzi będą kluczowe przy odzyskiwaniu równowagi.