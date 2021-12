Horoskop dla Baranów na 2022. Zobacz, jakie przepowiednie zostały zapisane dla Ciebie w gwiazdach

Czego mogą się spodziewać Barany w 2022 roku według horoskopu?

Zagrożeniem dla Baranów będzie nadmierne przeżywanie straconych szans. Nie przejmuj się nimi i nie przywiązuj do nich wagi – musisz pogodzić się z tym, że popełniłeś pewne błędy. Wyciągnij wnioski, postaraj się spłacić swoje długi i czekaj na nowe szanse.

Satysfakcja bierze się z początkowego zniechęcenia.

Horoskop na 2022 rok - jakie przepowiednie miłosne dla Baranów widać w gwiazdach?

O miłość i przyjaźń trzeba walczyć. Nie wymagaj od innych tego, czego sam nie dajesz. Ludzie będą traktowali Cię dokładnie tak, jak Ty ich. Potrzebujesz wsparcia? Dostaniesz je tylko od tych osób, którym kiedyś go udzieliłeś. Chcesz trochę frajdy? Nie otrzymasz jej od tych, którzy kojarzą Cię z wyzyskiem i nakładaniem zbyt dużych wymagań. Pamiętaj, że wszystko, co uczyniłeś komuś, wróci do Ciebie.