Horban: Mam nadzieję, że 27 grudnia pierwszy Polak zostanie zaszczepiony przeciwko COVID- 19

Kwarantanna narodowa w Polsce - co to oznacza? Co wolno, a co jest zakazane od 28 grudnia?

Kwarantanna narodowa w całej Polsce będzie obowiązywała od 28 grudnia 2020 do 17 stycznia 2021. Zapowiedział to w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Co to oznacza w praktyce? Czym jest narodowa kwarantanna? Co wolno, a co będzie zakazane?