Hongkong: Pożar wieżowca World Trade Center. Sto osób uwięzionych na dachu płonącego budynku (WIDEO)

Ekipom ratowniczym udało się już ewakuować wiele osób z 38-piętrowego wieżowca. Jak podaje South China Morning Post, wśród tych, którzy nadal są w środku budynku, są robiący tam zakupy i bywalcy restauracji.

Co najmniej dwie osoby zostały ranne w pożarze, a działania ratunkowe nadal trwają. Według agencji Reuters, strażacy walczą z ogniem za pomocą dysz wodnych i używają drabin do ratowania osób znajdujących się w budynku. Do szpitala trafiła 60-letnia kobieta z powodu problemów z oddychaniem. Trzy inne również zgłosiły złe samopoczucie.

Pożar został sklasyfikowany jako incydent poziomu trzeciego, najpoważniejszy jest poziomu piątego. O pożarze w 38-piętrowym World Trade Center przy Gloucester Road po raz pierwszy doniesiono o godzinie 12.37. miejscowego czasu.