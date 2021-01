Hongkong: masowe aresztowania działaczy demokratycznych i opozycyjnych polityków

Afera szczepionkowa. Nowe nazwiska aktorów i celebrytów zaszczepionych przeciwko COVID-19 poza kolejnością [PEŁNA LISTA]

Pojawiają się nowe nazwiska celebrytów zaszczepionych przeciwko COVID-19 poza kolejnością. Na liście jest też m.in. Anna Cieślak, popularna aktorka i partnerka dyrektora programowego TVN Edwarda Miszczaka, która we wtorek, 5 stycznia, opublikowała oświadczenie w tej sprawie. To kolejna znana osoba, która poza kolejnością zaszczepiła się przeciw COVID-19. Dołączyła do grona takich gwiazd jak Krystyna Janda, Andrzej Seweryn oraz Radosław Pazura. Media donoszą już o 16 nazwiskach. Kontrowersje potęguje fakt, że znane osoby zaszczepione poza kolejnością zostały zarejestrowane jako personel niemedyczny pracujący w szpitalu.