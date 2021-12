Homoseksualna orgia i zabójcza mieszanka. Wstrząsające kulisy morderstwa 43-letniego milionera

Choć do zbrodni doszło pod koniec października, dopiero w miniony poniedziałek w ręce policji trafili prawdopodobni mordercy milionera. To 39-letni obywatel Rumunii i 29-letni Marokańczyk. W chwili zatrzymania mieli przy sobie około 2,5 tys. euro, biżuterię Jose Rosado, nowe telefony komórkowe i laptopy. Obaj mężczyźni mieli brać udział w orgii z milionerem, a później podać mu śmiercionośną mieszankę i okraść. Okazało się, że wcześniej byli wielokrotnie aresztowani za podobne przestępstwa.

Przebywający na wakacjach w Hiszpanii 43-letni milioner Jose Rosado 29 października udał się do jednego z madryckich klubów. Jak informuje dziennik „Bild”, właśnie tam poznał swoich oprawców. Dochodzenie policji wykazało, że mieli oni przygotowany plan działania: mieli upić i odurzyć milionera, a później odstawić go do hotelu.

To właśnie w hotelowym apartamencie miało dojść do orgii pomiędzy mężczyznami. Po niej zaś Rumun i Marokańczyk podali Rosado mieszankę alkoholu z płynnym ekstazy. Ta okazała się zabójcza. Kiedy mężczyzna umierał, jego oprawcy robili zakupy płacąc jego kartą kredytową. Wcześniej ukradli mu pieniądze, sprzęt elektroniczny i biżuterię.