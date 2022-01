Hołownia pójdzie do wyborów z PO? "Musimy pokazać, że to nie jest talent show" OPRAC.: Blanka Aleksowska

19.08.2021 gdansk. plac solidarnosci. konferencja szymona holowni pod budynkiem ecs. nz. szymon holownia. fot. jakub steinborn / polska press/dziennik baltycki Jakub Steinborn

Musimy ludziom pokazać, że opozycja to nie talent show, tylko rząd, który czeka na swoją kolej; apeluję do innych liderów opozycyjnych: wyjdźmy do debaty programowej - powiedział lider ruchu Polska2050 Szymon Hołownia. Polityk odpowiedział też na pytanie, czy wystartuje na wspólnych listach z Platformą Obywatelską.