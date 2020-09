Hołownia o Trzaskowskim: powinien się zdecydować, czy chce być wiceprzewodniczącym PO, prezydentem Warszawy, czy liderem nowego ruchu

Polityczne transfery w trakcie kadencji, jak ten Hanny Gil Piątek, są uczciwe wobec wyborców - uważa Szymon Hołownia, gość Radia Plus. Polityk radzi prezydentowi Warszawy "ogarnięcie się" i wybranie jednej roli zamiast trzech.

Szymon Hołownia pytany w programie Radia Plus "Sedno sprawy" o to, czy polityczne transfery w trakcie kadencji, jak ten Hanny Gil Piątek, są uczciwe wobec wyborców, odpowiada: "Zmiany w trakcie kadencji dokonywały się zawsze i będą dokonywać dlatego, że zmieniają się partie. Za chwilę Wiosna zostanie wchłonięta przez SLD, to też jest pytanie czy wyborcy Hanny Gil Piątek wiedzieli, że nie będzie już Wiosny tylko na skutek partyjnych układanek powstanie jeden wielki, de facto Sojusz Lewicy Demokratycznej. Odrzuca zarzuty nieuczciwości i nieetyczności działania. - Błagam...To wzruszające, nagle podnosi się kwestia, że to nieeleganckie i nieetyczne. Ludzie, którzy sprawują władzę są w stanie defraudować miliony złotych, dokonywać pokątnych deali, głosować ręka w rękę za podejrzanymi podwyżkami. Oczywiście słyszałem tam głosy oburzenia, ale nikt nie podnosił argumentu etycznego, gdzie tu mamy do czynienia z etyką?

Od jakiegoś czasu mówi się o tym, że Hołownia chce doprowadzić do powstania koła w Sejmie. Na teraz udało się "przejąć" posłankę Hannę Gil Piątek. - Rozmowy toczymy. Nie ukrywam, że koło by się nam przydało, ale nic na siłę. Z Hanną Gil Piątek spotkaliśmy się wiele razy, dogadaliśmy się, że mamy podobną wizję Polski. Jeżeli ma dojść do kolejnych przejść to one muszą być na podstawie DNA, które się zgadza, a nie kalkulacji politycznej. Może to będzie za tydzień, czy dwa, a może za pół roku. Pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł, a tu mamy na stole poważne rozmowy. Przydałoby nam się koło, ale nic nie będzie robione na siłę”. Szymon Hołownia, były kandydat na prezydent, pytany w Radiu Plus czy inicjatywie Polska 2050 może zaszkodzić nowa propozycja polityczna prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego mówi, że prezydent stolicy popełnia wiele błędów a sytuacja z kryzysem Czajki mu nie sprzyja.

- Ja przede wszystkim życzę Rafałowi Trzaskowskiemu, żeby opanował teraz to co jest jego główną odpowiedzialnością, czyli kryzys ściekowy. Jeżeli chodzi o tworzenie jego ruchu, mam wrażenie, że ten moment jest już za nami. To za długo trwało. Najpierw był etap nieobecności i prac koncepcyjnych, potem komentowania w mediach co może z tego być, a potem była Czajka. Teraz ta emocja już minęła. Zdaniem Hołowni, Trzaskowski musi wybrać, co chce robić. - To człowiek, który ma potencjał w polityce, ale jeżeli miałbym jemu radzić z dobrego serca to powinien się zdecydować, czy chce być wiceprzewodniczącym PO, prezydentem Warszawy, czy liderem nowego ruchu. Tylko w jednej z tych ról widzę naprawdę duży potencjał na sukces.

