Holocaust Museum w Los Angeles: wystawa Instytutu Pileckiego o polskich dyplomatach ratujących Żydów

Paszporty Życia – wystawa o liście Ładosia

80 lat temu, w 1941 roku, w szwajcarskim Bernie polscy dyplomaci we współpracy ze środowiskami żydowskimi rozpoczęli tzw. akcję paszportową, której celem było ratowanie Żydów przed Holokaustem. Aleksander Ładoś, Konstanty Rokicki, Abraham Silberschein, Chaim Eiss, Stefan Ryniewicz oraz Juliusz Kühl, znani także jako Grupa Ładosia, wystawiali fałszywe paszporty i poświadczenia obywatelstwa krajów latynoamerykańskich na nazwiska Żydów zagrożonych Zagładą. Była to szansa na internowanie tych osób oraz ewentualną wymianę na niemieckich jeńców wojennych, nie zaś transport do obozów śmierci.

- Niedzielne wydarzenie w Holocaust Museum Los Angeles jest powodem do podwójnej satysfakcji, po pierwsze dlatego, że w Roku Grupy Ładosia kolejny już raz prezentujemy przygotowaną w Instytucie Pileckiego wystawę o dokonaniach Ładosia i jego współpracowników publiczności poza granicami Polski – powiedział dr Wojciech Kozłowski, dyrektor Instytutu Pileckiego. - Po drugie, dlatego że miejsce, w którym to się dzieje, jest wyjątkowe. Holocaust Museum LA to jedna z trzech najważniejszych instytucji w USA związanych z historią Zagłady. Kierunek amerykański jest dla nas absolutnym priorytetem, to tam toczą się najważniejsze dyskusje dotyczące rozrachunków z przeszłością. Dlatego nawiązujemy partnerską współpracę z ważnymi amerykańskimi instytucjami zajmującymi się historią. Dotychczas naszymi partnerami w USA były m.in. Instytut Hoovera, National WWII Museum w Nowym Orleanie, a teraz, dzięki pomocy Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles bardzo owocną współpracę nawiązaliśmy z Holocaust Museum w Los Angeles.