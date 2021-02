Hollywood: Ameryka żyje kradzieżą piesków Lady Gagi. Bohaterski obrońca w szpitalu, do akcji wkracza FBI (VIDEO)

A bandytów było dwóch, którzy zaatakowali wieczorem Ryana Fischera, kiedy spacerował z ukochanymi psami Lady Gagi, Koji, Miss Asia i Gustava, w West Hollywood. Mężczyzna został postrzelony w klatkę piersiową. Dwa psy, Koji i Gustav, zostały skradzione, jej trzeci buldog, Miss Asia, zdołał uciec i odnalazła go policja.

Amerykańskie media rozpisują się o sprawie, podkreślają ogromną nagrodę, pół miliona dolarów za odnalezienie skradzionych piesków, jaką zaoferowała Lady Gaga. Były agent FBI Frank Montoya Jr ostro skrytykował postawę piosenkarki, mówiąc, by dała szansę śledczym na pojmanie napastników.

Do akcji poszukiwania bandytów, sprawców strzelaniny i kradzieży psów w Hollywood wkroczyli bowiem agenci FBI. Mówi się, że działanie sprawców nie było przypadkowe i mogło mieć związek z wystąpieniem piosenkarki na inauguracji prezydenta Joe Bidena.

Fischer próbuje chronić buldogi przed napastnikami, wtedy padają strzały i Fi-scher krzyczy z bólu. Napastnicy wskakują do sedana, odjeżdżając z Koji i Gustavem. Słychać jak jeden z porwanych piesków wyje i warczy. Miss Asia jakimś cudem zdołała uciec, potem odnalazła ją policja. Przez ponad minutę Fischer leży na chodniku, wzywając pomocy. - Zostałem postrzelony. O mój Boże, zostałem po-strzelony! powtarza. Proszę pomóż mi!

Film z miejscowego monitoringu pokazuje, jak rozwinął się przerażający incydent. Ryan Fischer wpadł w zasadzkę przed swoim domem na Sierra Bonita Avenue w West Hollywood, kiedy spacerował z psami. Nagle, obok niego zatrzymuje się biały se-dan, z którego wyskakuje dwóch bandytów. Jeden z nich rzuca się na Fischera, przewraca go na ziemię. Przez kilkanaście sekund Fischer walczy z napastnikiem, krzycząc, aby ktoś mu pomógł.- Koji, nie! Fischer krzyczy, gdy jeden z bandytów odciąga go od psów w kierunku chodnika.

Mieszkaniec pobliskiego domu słyszy jego krzyk i biegnie do niego. Krwawię, bardzo krwawię- mówi Fischer i dodaje:. Ukradli dwa psy, to - to psy Lady Gagi! .

Fischer został postrzelony w klatkę piersiową, ale był przytomny i był z nim komunikat, kiedy policjanci i pogotowie przybyli na miejsce. Policjanci opisali jednego z podejrzanych jako mężczyznę ubranego w czarny kapelusz i czarną bluzę z kapturem. Policja twierdzi, że płeć drugiego podejrzanego jest „nieznana”, ale on również miał na sobie czarne ubranie.

Sąsiad, którego kamera rejestrowała zajście, zgodził się opublikować materiał dopiero po otrzymaniu zgody od współpracowników Lady Gagi. Piosenkarka chce, aby film został szeroko udostępniony, co może pomóc złapać bandytów i odzyskać pie-ski. Lady Gaga przebywa teraz w Rzymie, bierze udział w kręceniu nowego filmu Ridleya Scotta.