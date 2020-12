Holandia: Tajemnicze wybuchy w polskich supermarketach. Nikt na szczęście nie zginął, straty są duże

Remdesivir niezalecany przez WHO w leczeniu COVID-19! Tymczasem do polskich szpitali trafią dziesiątki tysięcy dawek bardzo drogiego leku

Remdesivir to lek na koronawirusa, w którym pokładano wielkie nadzieje. Preparat nie przynosi jednak istotnych korzyści w terapii. To wyniki analiz WHO, na podstawie których 20 listopada 2020 wydano oficjalną rekomendację przeciw stosowaniu go u pacjentów z COVID-19. Tego samego dnia polski rząd poinformował o wysłaniu do szpitali blisko 22,5 tys. dawek remdesiviru, a do końca roku ma to być w sumie 96 tysięcy opakowań! Pojedyncza dawka specyfiku kosztuje ok. 10 tysięcy złotych.